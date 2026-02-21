Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει τα εργαλεία για να απαντήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες για την νέα ομοβροντία δασμών, δήλωσε στους Financial Times ο υπουργός Εμπορίου της Γαλλίας Νικολά Φορισιέ καλώντας τις χώρες της Ενωσης να υιοθετήσουν «κοινή προσέγγιση» στην επιβολή επιπλέον 10% τελωνειακής επιβάρυνσης στις εισαγωγές που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αντιδρώντας στην καταδικαστική για την δασμολογική του πολιτική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ

Ο γάλλος υπουργός Εμπορίου δήλωσε στους FT ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ενωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την απόφαση Τραμπ.

«Εάν χρειασθεί, η Ευρωπαϊκή Ενωση διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία», είπε ο Γαλλίας Νικολά Φορισιέ.

Γάλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνουν εικασίες σχετικά με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά οι εναλλακτικές λύσεις περιλαμβάνουν το «εμπορικό μπαζούκα», το Μέσο Καταστολής Καταναγκασμού της ΕΕ (Anti-Coercion Instrument - ACI), το οποίο μπορεί να πλήξει τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες.

Το ACI διαθέτει ευρύ φάσμα μέτρων, από τους εξαγωγικούς ελέγχους μέχρι την επιβολή δασμών επί των υπηρεσιών και τον αποκλεισμό των αμερικανικών εταιρειών από τις συμβάσεις προμηθειών τις Ενωσης.

Υπάρχει επίσης διαθέσιμο ένα πακέτο ανταποδοτικών δασμών ύψους άνω των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ επί των αμερικανικών προϊόντων το οποίο θα μπορούσε να επιβληθεί.

Ο γάλλος υπουργός δήλωσε ότι οι απειλές του Τραμπ έχουν ενισχύσει την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά το μπλοκ πρέπει να είναι έτοιμο να αντεπιτεθεί. «Δεν μπορούμε να είμαστε άλλο αφελείς. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία μας και όχι μόνο να μιλάμε γι' αυτά. Δεν θέλουμε να είμαστε εξαρτημένοι. Δεν θέλουμε να είμαστε ένα είδος ομήρων», είπε.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνέλθει την Δευτέρα για να συζητήσει την περαιτέρω αναβολή της επικύρωσης εμπορικής συμφωνίας που συνομολογήθηκε με την Ουάσινγκτον τον περασμένο χρόνο.

Ο Τραμπ αυξάνει τους δασμούς παρά το γεγονός ότι συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών και ζημιώνουν εταιρείες που εξαρτώνται από τις εξαγωγές.

Ο Φάμπιο Πανέτα, διοικητής της τράπεζας της Ιταλίας, δήλωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου σήμερα στην Βενετία: «Αρχικά, οι επιπτώσεις απορροφήθηκαν από τα περιθώρια κέρδους των αμερικανικών επιχειρήσεων και στην συνέχεια μεταβιβάσθηκαν στους καταναλωτές, που πλέον επιβαρύνονται με το ήμισυ αυτών».

«Συνολικά, εκτιμάται ότι οι δασμοί έχουν συμβάλει με περισσότερο από μισή ποσοστιαία μονάδα στον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει επάνω από τον στόχο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας», στο 2,4% τον Ιανουάριο.

Το υπουργείο Εμπορίου της Ινδίας ανακοίνωσε ότι «μελετά όλες αυτές τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις τους».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ