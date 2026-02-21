Η Ρωσία παραμένει ο κεντρικός προμηθευτής της Τουρκίας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δήλωσε σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣΣ, ο Αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, πρώην Υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας και επιβλέπων σήμερα τον κλάδο της ενέργειας Αλεξάντρ Νόβακ, ο οποίος συναντήθηκε με ομολόγους του στο πλαίσιο διήμερης επίσκεψης εργασίας στην Τουρκία.

«Η εταιρική σχέση μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας στον τομέα της ενέργειας έχει πραγματικά στρατηγικό χαρακτήρα. Η Ρωσία ήταν και παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής ενεργειακών πόρων στην τουρκική αγορά», είπε ο κ. Νόβακ.

«Οι αγωγοί Turkish Stream και Blue Stream λειτουργούν σταθερά και συνεχίζεται η κατασκευή του πρώτου πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Akkuyu της Τουρκίας, ο οποίος στην πραγματικότητα δημιουργεί έναν νέο κλάδο πυρηνικής ενέργειας στην Τουρκία», τόνισε ο Α. Νόβακ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του για τα αποτελέσματα της επίσκεψης.

Οι δύο χώρες συζήτησαν περαιτέρω τις προοπτικές της συνεργασίας στους τομείς του φυσικού αερίου, του πετρελαίου, καθώς και του «ειρηνικού ατόμου» με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, ενώ συνεχίζεται η συνεργασία για την εξαγωγή ρωσικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία.

«Η εφαρμογή αυτής της κατεύθυνσης θα επιτρέψει να ενισχυθεί η αξιοπιστία του ενεργειακού εφοδιασμού της τουρκικής πλευράς και θα αποτελέσει πρόσθετη συμβολή στη σταθερότητα του ενεργειακού της ισοζυγίου», επισημαίνει το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣΣ, παραθέτοντας την ανακοίνωση της αντιπροεδρίας της ρωσικής κυβέρνησης ότι «η συνεργασία στον τομέα των καυσίμων και της ενέργειας αποτελεί σημαντικό μέρος των διμερών σχέσεων».

«Η Ρωσία παραμένει ο μεγαλύτερος προμηθευτής φυσικού αερίου, πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων στην Τουρκία και εκπληρώνει αξιόπιστα τις υποχρεώσεις της προς τους Τούρκους εταίρους», αναφέρεται.

Το πρακτορείο ΤΑΣΣ παραθέτει επίσης την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Ενέργειας ότι κατά τη συνάντηση διερευνήθηκαν «επίσης νέες ευκαιρίες συνεργασίας» και κρίθηκε «σημαντικό να συνεχιστεί ο διάλογος για τα ενεργειακά θέματα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην επιτυχή ανάπτυξη των σημερινών έργων και στην εκπόνηση νέων θεμάτων, που θα αποφέρουν αμοιβαία οφέλη».

Ο Αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης συναντήθηκε επίσης με τον Υπουργό Εμπορίου της Τουρκίας Ομέρ Μπολάτ και τόνισε ότι οι εμπορικές και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας παραμένουν δυναμικές και βάσει των αποτελεσμάτων του 2025, ο ρωσοτουρκικός όγκος του διμερούς εμπορίου αυξήθηκε σε απόλυτους αριθμούς, ενώ ταυτόχρονα «η επενδυτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών αναπτύσσεται και ο όγκος των συσσωρευμένων άμεσων τουρκικών επενδύσεων στη Ρωσία αυξάνεται».

Με σκοπό να διατηρηθεί η αύξηση του όγκου του διμερούς εμπορίου, οι δύο χώρες συνεχίζουν να εργάζονται για την άρση των εμποδίων στο διμερές εμπόριο, αυξάνοντας το μερίδιο των συναλλαγών στα εθνικά τους νομίσματα, επισημαίνεται στο ανακοινωθέν της ρωσικής Κυβέρνησης, όπου επίσης τονίζεται ότι Ρωσία και Τουρκία αναπτύσσουν ενεργά τη βιομηχανική συνεργασία και υλοποιούν μεγάλα έργα παραγωγής.

«Η Ρωσία και η Τουρκία διατηρούν έναν εμπιστευτικό εποικοδομητικό διάλογο σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της διμερούς και διεθνούς ημερήσιας διάταξης και εφαρμόζουν με επιτυχία αμοιβαία επωφελή έργα προς όφελος των λαών και των δύο χωρών. Μας ενδιαφέρει να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε την αμοιβαία επωφελή συνεργασία με τους Τούρκους εταίρους μας», ανέφερε ο Α. Νόβακ, προσκαλώντας μεταξύ άλλων τον κ. Μπολάτ να συμμετάσχει στο Επενδυτικό Φόρουμ του Καυκάσου και στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.



Πηγή: ΚΥΠΕ