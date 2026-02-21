Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να αποφάσισε, τελικά, να μην μεταβεί αύριο στο Μιλάνο για τον τελικό του χόκεϊ επί πάγου ανδρών, στον οποίο θα αναμετρηθούν οι ομάδες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.

Μέχρι χθες, όλοι θεωρούσαν πιθανή την παρουσία του Αμερικανού προέδρου στην ιταλική συμπρωτεύουσα, όπως και τη μετάβασή του στην Βερόνα, όπου αύριο βράδυ θα πραγματοποιηθεί η τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα.

Όπως φαίνεται, όμως, οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των εμπορικών δασμών πρέπει να ώθησαν τον ένοικο του Λευκού Οίκου να αλλάξει άποψη και να παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση, πάντως, που αλλάξει γνώμη την τελευταία στιγμή, στο Μιλάνο είναι καθ' όλα έτοιμος ο μηχανισμός ασφαλείας για την υποδοχή του και ενδεχόμενη, ολιγόωρη παραμονή του στην Ιταλία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ