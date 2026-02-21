Πέθανε το δίχρονο αγόρι στην Ιταλία που είχε υποβληθεί σε μεταμόσχευση καρδιάς, η οποία - σύμφωνα με καταγγελίες - είχε υποστεί σοβαρές βλάβες κατά τη μεταφορά της.

Ο μικρός Ντομένικο κατέληξε το πρωί του Σαββάτου (21/2), όπως γνωστοποίησε ο δικηγόρος της οικογένειας, Φραντσέσκο Πετρούτσι. Το Νοσοκομείο Μονάλντι της Νάπολης, όπου νοσηλευόταν, ανακοίνωσε ότι παρουσίασε «αιφνίδια και μη αναστρέψιμη επιδείνωση της κλινικής του εικόνας».

Η καρδιά που μεταμοσχεύθηκε στο παιδί στα τέλη Δεκεμβρίου φέρεται να μεταφέρθηκε σε άμεση επαφή με ξηρό πάγο, με αποτέλεσμα να προκληθούν εκτεταμένες βλάβες στους ιστούς.

Το ιατρικό λάθος αποκαλύφθηκε χάρη σε δημοσιογραφικά ρεπορτάζ, μετά την δημοσίευση των οποίων το νοσοκομείο αναγκάστηκε να παραδεχθεί τις ευθύνες του.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, το μόσχευμα έφτασε στη Νάπολη «κατεστραμμένο από κρυοπαγήματα», έπειτα από διαδρομή άνω των 800 χιλιομέτρων από το Μπολτσάνο, μέσα σε ακατάλληλο δοχείο και χωρίς θερμόμετρο που να επιτρέπει τον έλεγχο της θερμοκρασίας κατά τη μεταφορά.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία. Οι εισαγγελικές αρχές έχουν διατάξει τη διενέργεια έρευνας, ενώ έξι γιατροί έχουν τεθεί υπό επίσημη διερεύνηση για ενδεχόμενες ευθύνες.

Το παιδί βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη στη Νάπολη για σχεδόν δύο μήνες. Την Τετάρτη, επιτροπή παιδιάτρων έκρινε ότι η κατάστασή του «δεν ήταν συμβατή» με νέα μεταμόσχευση. Οι θεράποντες ιατροί είχαν προειδοποιήσει ότι η παρατεταμένη υποστήριξη της κυκλοφορίας και της αναπνοής ενδέχεται να είχε επιβαρύνει ζωτικά όργανα, όπως οι πνεύμονες, το ήπαρ και οι νεφροί.

«Αν ο χρόνος της ελπίδας έχει τελειώσει, τότε αρχίζει ο χρόνος της ευθύνης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πετρούτσι, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια ζητεί πρόσβαση σε όλα τα σχετικά ιατρικά έγγραφα.

Η μητέρα του παιδιού, Πατρίτσια Μερκολίνο, είχε απευθύνει έκκληση ακόμη και στον Πάπα, ζητώντας βοήθεια για τον γιο της.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας της Ιταλίας, Οράτσιο Σκιλατσί, υπογράμμισε ότι «πρέπει οπωσδήποτε να αποσαφηνιστεί τι συνέβη».

«Το οφείλουμε στο παιδί, στην οικογένεια, αλλά και σε όλους τους Ιταλούς», ανέφερε, τονίζοντας πως η χώρα διαθέτει «ένα εξαιρετικό εθνικό σύστημα υγείας», το οποίο έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται με επιτυχία ακόμη και τις πιο σύνθετες περιπτώσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι πολίτες δεν πρέπει να χάσουν την εμπιστοσύνη τους.



Πηγή: cnn.gr