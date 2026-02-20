Ο Ντόναλντ Τραμπ παραχώρησε συνέντευξη Τύπου μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που με πλειοψηφία 6-3 έκρινε παράνομους τους σαρωτικούς δασμούς που είχε επιβάλει.

Ο Ντόνλαντ Τραμπ χαρακτήρισε βαθιά απογοητευτική την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου και στη συνέχεια εξαπέλυσε μια άνευ προηγούμενου επίθεση στους έξι δικαστές που ψήφισαν «όχι», ενώ ευχαρίστησε ονομαστικά τους τρεις που ψήφησαν «ναι».

Είπε ότι δεν είναι πατριώτες και ότι είναι τα «τσιράκια» των Δημοκρατικών. Η απόφαση, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος έφερε μεγάλη χαρά στις ξένες χώρες «χορεύουν στους δρόμους».

Σαν πρόεδρος μπορώ να κάνω ο,τιδήποτε, αλλά δεν μπορώ να χρεώσω μια δεκάρα τις ξένες χώρες (μέσω των δασμών), είπε ο Τραμπ ανεβάζοντας τον τόνο της φωνής του.

Πηγή: Πρώτο Θέμα