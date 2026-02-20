Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μπλοκάρει με απόφασή του, μερικούς από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), με ψήφους 6-3.

Σε απόφασή του, το Supreme Court of the United States έκρινε ότι ο Τραμπ υπερέβη την εξουσία του επιβάλλοντας σαρωτικούς δασμούς μέσω νόμου που προορίζεται αποκλειστικά για περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Νόμος περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act) δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιβάλλει δασμούς.

Η απόφαση επικεντρώνεται στη χρήση ενός νόμου του 1977, του International Emergency Economic Powers Act, ο οποίος παρέχει στον πρόεδρο την εξουσία να «ρυθμίζει» τις εμπορικές ισορροπίες ως απάντηση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε για πρώτη φορά τον νόμο αυτό τον Φεβρουάριο του 2025, προκειμένου να επιβάλει φόρους σε προϊόντα από την Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά, υποστηρίζοντας ότι η διακίνηση ναρκωτικών από τις χώρες αυτές συνιστούσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τον ενεργοποίησε εκ νέου τον Απρίλιο, επιβάλλοντας δασμούς από 10% έως 50% σε προϊόντα από σχεδόν κάθε χώρα στον κόσμο. Υποστήριξε ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ – δηλαδή η κατάσταση κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εισάγουν περισσότερα από όσα εξάγουν – αποτελούσε «εξαιρετική και ασυνήθιστη απειλή».

Οι δασμοί που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους – όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, η ξυλεία και τα αυτοκίνητα – οι οποίοι επιβλήθηκαν βάσει του Άρθρου 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου του 1962 (Trade Expansion Act of 1962), δεν επηρεάζονται από την απόφαση του Δικαστηρίου.

Διαβάστε επίσης: Σκέφτεται ενδεχόμενο «περιορισμένης επίθεσης» στο Ιράν ο Τραμπ

Πηγή: skai.gr