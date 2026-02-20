Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μιας περιορισμένης στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν, χωρίς ο πρόεδρος των ΗΠΑ να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ερωτηθείς αν εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένης επίθεσης για να πιέσει το Ιράν να συμφωνήσει για το πυρηνικό του πρόγραμμα, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο: «Υποθέτω ότι μπορώ να πω ότι το εξετάζω» αυτό.

Διαβάστε επίσης: «Έτοιμο εντός δύο ή τριών ημερών» σχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters