Έκρηξη σε βυτιοφόρο με καύσιμα σημειώθηκε χθες στην πρωτεύουσα της Χιλής, Σαντιάγο, με αποτέλεσμα να προκληθεί τεράστια πυρκαγιά που εξαπλώθηκε σε διπλανή επιχείρηση σταθμευμένα και κινούμενα οχήματα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Ένα ακόμη βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από της Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της χώρας, δείχνει τη στιγμή της ανατροπής του φορτηγού, το οποίο μετέφερε υγραέριο, στον κόμβο General Velasquez.





Los personas que tuvieron la mala suerte de encontrarse con accidente del camión de Gasco volcado en Renca, no tuvieron ninguna oportunidad de salvarse, no tenían por donde arrancar en cosa de segundos.



