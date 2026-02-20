Οι τουρκικές αρχές συνέλαβαν 32 άτομα την Παρασκευή, μεταξύ των οποίων παράγοντες ποδοσφαιρικών συλλόγων, στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενα στημένα παιχνίδια και παράνομο στοιχηματισμό στα επαγγελματικά πρωταθλήματα της χώρας, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, σημειώνει το Reuters.



Η εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι οι συλληφθέντες είχαν τοποθετήσει στοιχήματα σε αγώνες που αφορούσαν τις ίδιες τους τις ομάδες, συμπεριλαμβανομένων στοιχημάτων υπέρ αντίπαλων ομάδων σε επίσημες αναμετρήσεις.

Η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 10 επαρχίες για τη σύλληψη των υπόπτων, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τον εντοπισμό ενός ακόμη υπόπτου.

Η εισαγγελία δεν διευκρίνισε ποιοι είναι οι ύποπτοι ούτε με ποιους συλλόγους συνδέονται.

Οι τουρκικές αρχές πραγματοποιούν μια σειρά από έρευνες και συλλήψεις για παράνομο στοιχηματισμό και στημένα παιχνίδια στα επαγγελματικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας κατηγορίας, της Super Lig.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας έχει θέσει σε διαθεσιμότητα 149 διαιτητές και βοηθούς λόγω στοιχηματισμού σε αγώνες, ενώ δεκάδες άτομα -μεταξύ των οποίων πρόεδροι συλλόγων, παίκτες της πρώτης κατηγορίας και σχολιαστές- έχουν συλληφθεί ή τεθεί υπό κράτηση στο πλαίσιο των ερευνών.



Πηγή: skai.gr