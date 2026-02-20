Υπό κράτηση τέθηκε στην Άγκυρα ο ανταποκριτής της τουρκικής υπηρεσίας της DW Αλιτζάν Ουλουντάγ στο πλαίσιο έρευνας που διενεργεί η γενική εισαγγελία Κωνσταντινούπολης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, σε βάρος του δημοσιογράφου κινήθηκε αυτεπάγγελτη έρευνα για τα αδικήματα της «δημόσιας προσβολής του Προέδρου» και της «δημόσιας διασποράς παραπλανητικών πληροφοριών», αναφορικά με αναρτήσεις του στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, ο Ουλουτάγ συνελήφθη στην Άγκυρα και δόθηκε εντολή να προσαχθεί στις 20 Φεβρουαρίου 2026 ενώπιον της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη τοποθέτηση από την πλευρά του δημοσιογράφου ή του μέσου ενημέρωσης.



Διαβάστε επίσης: Τουρκία:​​​​​​​ Έτοιμη για στρατιωτική παρουσία σε διεθνή δύναμη στη Γάζα





Πηγή: ΚΥΠΕ