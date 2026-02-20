Η Τουρκία είναι έτοιμη να συνεισφέρει ακόμη και με αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων σε ενδεχόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθερότητας στη Γάζα, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον υπό την προεδρία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Στην τοποθέτησή του, ο Τούρκος ΥΠΕΞ ανέφερε ότι παρά την επίτευξη εκεχειρίας έπειτα από δύο χρόνια συγκρούσεων, «η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει εύθραυστη και οι παραβιάσεις της εκεχειρίας συνεχίζονται», επισημαίνοντας την ανάγκη για ταχεία, συντονισμένη και αποτελεσματική διεθνή παρέμβαση.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία ήδη παρέχει σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και μπορεί να συμβάλει στην ανασυγκρότηση των τομέων της Υγείας και της Παιδείας, καθώς και στην εκπαίδευση αστυνομικών δυνάμεων. Παράλληλα, δήλωσε ότι η Άγκυρα «είναι έτοιμη να αποστείλει στρατεύματα» στο πλαίσιο Διεθνούς Δύναμης Σταθερότητας, εφόσον αυτό αποφασιστεί.

Επανέλαβε τη θέση της Τουρκίας ότι η βιώσιμη και μόνιμη ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω λύσης δύο κρατών, καλώντας όλες τις πλευρές να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ