Με επιστολή του προς τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σείντ Ιραβανί, καταγγέλλει τις συνεχιζόμενες απειλές χρήσης βίας από τις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου» που «ενέχει τον κίνδυνο να βυθίσει την περιοχή σε νέο κύκλο κρίσης και αστάθειας».

Η επιστολή αναφέρεται ειδικά σε δημόσια δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ανέφερε ότι «Εάν το Ιράν αποφασίσει να μη συνάψει συμφωνία, ενδέχεται να καταστεί αναγκαίο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το Ντιέγκο Γκαρσία και το αεροδρόμιο που βρίσκεται στο Φέρφορντ, προκειμένου να εξαλείψουν μια πιθανή επίθεση».

Η Τεχεράνη τονίζει ότι, δεδομένης της «συνεχιζόμενης μετακίνησης και συσσώρευσης στρατιωτικού εξοπλισμού και μέσων», η δήλωση αυτή «δεν πρέπει να εκληφθεί ως απλή ρητορική», αλλά «σηματοδοτεί πραγματικό κίνδυνο στρατιωτικής επιθετικότητας», με «καταστροφικές» συνέπειες για την περιοχή και «σοβαρή απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Παράλληλα, το Ιράν δηλώνει ότι «παραμένει πλήρως προσηλωμένο στους σκοπούς και τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στις διπλωματικές λύσεις» και ότι έχει εμπλακεί «εποικοδομητικά, με σοβαρότητα και καλή πίστη» στις πυρηνικές συνομιλίες με την Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας «την πλήρη και επαληθεύσιμη άρση των παράνομων και απάνθρωπων μονομερών καταναγκαστικών μέτρων» και μια «αμοιβαία αποδεκτή και προσανατολισμένη σε αποτελέσματα λύση» συμβατή με τα «αναγνωρισμένα αναφαίρετα δικαιώματα» των κρατών μερών της Συνθήκης Μη Διάδοσης (NPT).

Το Ιράν καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας, στο πλαίσιο της «πρωταρχικής ευθύνης για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», να διασφαλίσει ότι οι ΗΠΑ «θα παύσουν αμέσως τις παράνομες απειλές χρήσης βίας» και θα συμμορφωθούν με το 'Αρθρο 2 (4) του Χάρτη. Προειδοποιεί επίσης το Συμβούλιο ότι «δεν πρέπει να επιτρέψει την κανονικοποίηση των απειλών χρήσης βίας και πράξεων επιθετικότητας».

Τέλος, η Τεχεράνη υπογραμμίζει ότι «δεν επιδιώκει ένταση ούτε πόλεμο και δεν θα ξεκινήσει κανέναν πόλεμο», αλλά σε περίπτωση επίθεσης «το Ιράν θα απαντήσει αποφασιστικά και αναλογικά», βάσει του 'Αρθρου 51 του Χάρτη, καθιστώντας «όλες τις βάσεις, εγκαταστάσεις και τα μέσα της εχθρικής δύναμης στην περιοχή» νόμιμους στόχους, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να φέρουν «πλήρη και άμεση ευθύνη» για τις συνέπειες.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φέρουν την πλήρη και άμεση ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες συνέπειες" αναφέρει επιστολή.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ