Με έναν ευφάνταστο τρόπο στήθηκε από την αστυνομία της Ταϊλάνδης η επιχείρηση για τη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος κατηγορείται για κλοπή βουδιστικών αντικειμένων αξίας περίπου 54.000 ευρώ

Όπως καταγράφθηκε από κάμερες, οι αστυνομικοί φόρεσαν στολή λιονταριού και αξιοποίησαν τους εορτασμούς για το νέο σεληνιακό έτος προκειμένου να πλησιάσουν τον στόχο τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και να του περάσουν χειροπέδες το βράδυ της Τετάρτης.

Στο βίντεο φαίνονται οι «χορευτές» που φορούσαν στολή λιονταριού με έντονα χρώματα να πλησιάζουν τον ύποπτο, πριν ένας αστυνομικός να εμφανιστεί ξαφνικά από το κεφάλι του κοστουμιού και, με τη βοήθεια των συναδέλφων του να τον ρίξει στο έδαφος.





A Thai police officer disguised in a traditional lion costume pounced on a burglary suspect during the Lunar New Year festivities: pic.twitter.com/bTzM1DvWMr — DW News (@dwnews) February 19, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία της Μπανγκόκ, η διάρρηξη αφορούσε πολλά θρησκευτικά αντικείμενα και δύο αγάλματα του Βούδα ύψους 30 εκατοστών.

Η αστυνομία εκτίμησε την αξία των κλεμμένων αντικειμένων σε περίπου 2 εκατομμύρια μπατ (54.000 ευρώ).

Όπως ανακοινώθηκε ο 33χρονος συλληφθείς είχε ποινικό μητρώο για αδικήματα που αφορούσαν ναρκωτικά και κλοπές.



