Ο Πρόεδρος Τραμπ διέταξε την Πέμπτη την κυβέρνησή του να δώσει στη δημοσιότητα φακέλους που αφορούν τα UFO και κάθε ζήτημα σχετικό με «εξωγήινη και εξωπλανητική ζωή», ένα θέμα που εδώ και δεκαετίες τροφοδοτεί το δημόσιο ενδιαφέρον, αλλά και πλήθος ακραίων θεωριών.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος κάλεσε τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκεθ και άλλους επικεφαλής ομοσπονδιακών υπηρεσιών «να ξεκινήσουν τη διαδικασία εντοπισμού και αποδέσμευσης» όλων των σχετικών αρχείων.

Ο κ. Τραμπ ζήτησε επίσης τη δημοσιοποίηση «οποιασδήποτε και κάθε άλλης πληροφορίας που συνδέεται με αυτά τα εξαιρετικά σύνθετα, αλλά εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα».





Δεν είναι σαφές ποιοι ακριβώς φάκελοι για τα UFO ενδέχεται να αποδεσμευτούν — ούτε τι πληροφορίες μπορεί να περιέχουν. Το Πεντάγωνο παρακολουθεί εδώ και δεκαετίες αναφορές για τα λεγόμενα «μη αναγνωρισμένα εναέρια φαινόμενα» (UAP). Ωστόσο, σε έκθεσή του το 2024, ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία απόδειξη πως οποιαδήποτε κυβερνητική έρευνα για UAP έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη εξωγήινης ζωής.

Η ανακοίνωση του κ. Τραμπ ήρθε λίγες ημέρες μετά από δηλώσεις του προκατόχου του, Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος προκάλεσε αίσθηση όταν είπε σε podcast ότι οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί. Αργότερα διευκρίνισε πως δεν είχε δει αποδείξεις επαφής ανθρώπων με εξωγήινη ζωή κατά τη θητεία του στον Λευκό Οίκο και ότι η πεποίθησή του βασίζεται κυρίως στη στατιστική πιθανότητα, δεδομένου του απεραντοσύνης του σύμπαντος.



Ερωτηθείς για τα σχόλια του Ομπάμα, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιος αν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά πρόσθεσε ότι ο πρώην πρόεδρος «έκανε μεγάλο λάθος» και «αποκάλυψε διαβαθμισμένες πληροφορίες».

«Ίσως τον βγάλω από τη δύσκολη θέση αποχαρακτηρίζοντας τα έγγραφα», ανέφερε χαρακτηριστικά.





.@POTUS: "He gave classified information. He's not supposed to be doing that... I don't know if they're real or not... I don't have an opinion on it, I never talk about it. A lot of people do — a lot of people believe it. Do you believe it, Peter?" 🤣 https://t.co/WcSbSCRpNS pic.twitter.com/FfV799DwSW — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) February 19, 2026

Το δημόσιο ενδιαφέρον για τα UAP έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Πιλότοι και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων έχουν αναφέρει εκατοντάδες θεάσεις ανεξήγητων αντικειμένων στον ουρανό, γεγονός που οδήγησε ορισμένους βουλευτές να πιέσουν το Πεντάγωνο να διερευνήσει τα φαινόμενα και να αξιολογήσει εάν συνιστούν απειλή για την ασφάλεια ή την εθνική άμυνα.

Πέρυσι, Ρεπουμπλικανός βουλευτής έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο καταγγελίας (whistleblower), στο οποίο φαίνεται αμερικανικός πύραυλος να πλήττει ένα άγνωστο, φωτεινό αντικείμενο στον ουρανό και να εξοστρακίζεται. Σε άλλη περίπτωση, πρώην πιλότος του Πολεμικού Ναυτικού δήλωσε στην εκπομπή 60 Minutes ότι είχε δει επανειλημμένα παράξενα, ταχύτατα κινούμενα αντικείμενα σε περιορισμένο εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με το Γραφείο Επίλυσης Ανωμαλιών Όλων των Πεδίων (All-domain Anomaly Resolution Office – AARO) του αμερικανικού στρατού, μεγάλο ποσοστό των αναφορών για UAP μπορεί να εξηγηθεί από πτηνά, μπαλόνια, drones, δορυφόρους και άλλα καθημερινά φαινόμενα. Ωστόσο, αρκετές περιπτώσεις παραμένουν ανεξήγητες.



Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ: Πολύ λυπηρή η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου για τον Τραμπ