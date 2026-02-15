Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, δήλωσε ότι πιστεύει στην ύπαρξη εξωγήινων ζωών λέγοντας ότι «είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει».

Ωστόσο, διέψευσε τις θεωρίες γύρω από τη μυστική στρατιωτική βάση Area 51 στη Νεβάδα, δηλαδή ότι εκεί φυλάσσονται ή μελετώνται εξωγήινοι ή διαστημόπλοια κάτω από την έρημο.

Σχολίασε πως δεν υπάρχει υπόγεια εγκατάσταση με εξωγήινους, εκτός αν πρόκειται για μια τόσο μεγάλη απόκρυψη («τεράστια συνωμοσία») που ακόμη και ο ίδιος ο πρόεδρος να μην ενημερώθηκε ποτέ γι’ αυτήν.

Για δεκαετίες οι θεωρίες έχουν υποστηρίξει πως η Area 51 εμπλέκεται στην αποθήκευση, μελέτη ή αναστροφή μηχανών εξωγήινων από περιστατικά όπως αυτό του Ρόσγουελ το 1947.

