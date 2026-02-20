Πέθανε χθες, Πέμπτη, σε ηλικία 53 ετών ο ηθοποιός Έρικ Ντέιν, γνωστός από τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά “Grey’s Anatomy”, λιγότερο από έναν χρόνο αφού αποκάλυψε ότι πάσχει από αμυοτροφική πλάγια σκλήρυνση (ALS).

Επί 8 κύκλους ο Ντέιν ενσάρκωνε τον πλαστικό χειρουργό “McSteamy” στη γνωστή τηλεοπτική σειρά. Πρωταγωνίστησε επίσης στη σειρά “Euphoria” και μετά τη διάγνωσή του με την ασθένεια είχε δηλώσει ότι θα επιστρέψει για να συμμετάσχει στην τρίτη της σεζόν.

«Ο Έρικ Ντέιν απεβίωσε την Πέμπτη το βράδυ έπειτα από μια γενναία μάχη με την ALS», ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα με το περιοδικό People και άλλα μέσα ενημέρωσης.

«Πέρασε τις τελευταίες ημέρες του περιτριγυρισμένος από αγαπημένους φίλους, την πιστή του σύζυγό και τις δύο όμορφες κόρες του, τη Μπίλι και τη Τζόρτζια, που ήταν το επίκεντρο της ζωής του», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Η ALS, γνωστή και ως νόσος Lou Gehrig, είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική πάθηση που επηρεάζει τους κινητικούς νευρώνες του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού προκαλώντας αδυναμία, ατροφία, παράλυση και τελικά αναπνευστική ανεπάρκεια.

Ονομάστηκε και νόσος του Λου Γκέρινγκ από τον Αμερικανό παίκτη του μπέιζμπολ που διαγνώστηκε με την πάθηση αυτή και πέθανε το 1941 σε ηλικία 37 ετών.

«Σε όλη τη διάρκεια της πορείας του με την ALS ο Έρικ έγινε ένας ένθερμος ακτιβιστής υπέρ της ενημέρωσης και της έρευνας, αποφασισμένος να κάνει τη διαφορά για όλους όσοι αντιμετωπίζουν την ίδια μάχη», τόνισε η οικογένειά του.

Ο Ντέιν και η σύζυγός του, η ηθοποιός Ρεμπέκα Γκέιχαρτ μητέρα των δύο παιδιών του, πήραν διαζύγιο το 2018 έπειτα από 14 χρόνια γάμου.

Ωστόσο τον Μάρτιο του 2025, λίγο προτού ο Ντέιν ανακοινώσει τη διάγνωσή του, η Γκέιχαρτ θέλησε να ακυρώσει την αίτηση διαζυγίου, επεσήμανε το People, επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα.

Ο Έρικ Ουίλιαμ Ντέιν γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1972 στο Σαν Φρανσίσκο.

Κέρδισε τον πρώτο του ρόλο το 1993, ενώ έγινε ευρέως γνωστός το 2005 όταν ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί στο “Grey’s Anatomy”.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters- AFP