Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου, που συνελήφθη σήμερα το πρωί ως ύποπτος για παράβαση καθήκοντος, αποχώρησε απόψε από το αστυνομικό τμήμα του Νόρφολκ, στην ανατολική Αγγλία, αφού παρέμεινε υπό κράτηση επί αρκετές ώρες, μετέδωσαν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το BBC μετέδωσε λίγο πριν από τις 21.30 (ώρα Κύπρου) μια φωτογραφία του Άντριου Μαουντμπάντεν-Γουίνδσορ, στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, να αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα αφού έδωσε κατάθεση.

Η αστυνομία του Γουίνδσορ, που είχε ανακοινώσει νωρίτερα τη σύλληψή του, δεν έκανε κανένα σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ