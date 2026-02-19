Σε μια εξέλιξη χωρίς προηγούμενο για τη σύγχρονη ιστορία της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, αστυνομικοί της υπηρεσίας Thames Valley προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης στη σύλληψη του Άντριου Μαουντμπάτεν - Γουίνδσορ στο κτήμα Σάντρινγκχαμ, θέτοντας σε κίνηση μια ποινική διαδικασία που, σε περίπτωση καταδίκης, θα μπορούσε να οδηγήσει - σύμφωνα με τα δεδομένα της Εισαγγελικής Αρχής του Στέμματος - ακόμη και σε ισόβια κάθειρξη.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην κατοικία Wood Farm, όπου είχε μετακομίσει ο πρώην πρίγκιπας μετά την απομάκρυνσή του από το Royal Lodge, υπό τη σκιά των διασυνδέσεών του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Σύμφωνα με πληροφορίες, έξι οχήματα με αστυνομικούς με πολιτικά ήταν τα πρώτα σημάδια της επιχείρησης.

Footage showed what appeared to be police officers arriving to Wood Farm on the Sandringham estate in several unmarked vehicles the day of Andrew Mountbatten-Windsor's arrest.



Γιατί συνελήφθη

Ο 66χρονος συνελήφθη με την υποψία «ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα» (misconduct in public office), αδίκημα που, κατά πληροφορίες, συνδέεται με καταγγελίες ότι ενδέχεται να διαβίβασε ευαίσθητες πληροφορίες στον Έπσταϊν κατά τη θητεία του ως ειδικός απεσταλμένος εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν ισχυρισμούς περί διακίνησης μιας γυναίκας στο Ηνωμένο Βασίλειο για σεξουαλική συνάντηση μαζί του, καθώς και πιθανή ανταλλαγή εμπιστευτικών στοιχείων.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομία της Thames Valley επιβεβαίωσε ότι «συνελήφθη άνδρας περίπου 60 ετών από το Νόρφολκ για υποψία ανάρμοστης συμπεριφοράς σε δημόσιο αξίωμα» και ότι διενεργούνται έρευνες σε διευθύνσεις στο Μπέρκσαϊρ, όπου βρίσκεται το Κάστρο του Ουίνδσορ, και στο Νόρφολκ, όπου ο Άντριου διαμένει σε κατοικία εντός βασιλικού κτήματος. Οι αρχές δεν κατονόμασαν τον συλληφθέντα, επικαλούμενες εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ δεν έδωσαν επιπρόσθετες λεπτομέρειες για τη σύλληψη.

Το πλούσιο παρελθόν με τον Επστάιν

Οι αποκαλύψεις σχετικά με τις επαφές του Μαουντμπάτεν - Γουίνδσορ με τον Έπσταϊν κυριαρχούν στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο πρώην δούκας έχει ήδη στερηθεί των τίτλων του και έχει απομακρυνθεί από τη βασιλική κατοικία στο Ουίνδσορ. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε παρανομία σε σχέση με τον χρηματιστή.

Η σύλληψη, που πραγματοποιήθηκε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, επιτείνει την πτώση του τρίτου παιδιού της εκλιπούσας βασίλισσας Ελισάβετ Β', έπειτα από χρόνια σκανδάλων και καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση.

Το 2022, ο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, μία από τις καταγγέλλουσες του Έπσταϊν, σχετικά με ισχυρισμούς ότι την κακοποίησε σεξουαλικά στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν εκείνη ήταν ανήλικη. Οι όροι της συμφωνίας δεν δημοσιοποιήθηκαν, αλλά αναφέρθηκε ότι επρόκειτο για πολυεκατομμυρίων δολαρίων διακανονισμό.

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εκατομμυρίων εγγράφων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν έφερε στο φως νέα στοιχεία για τη σχέση του καταδικασμένου χρηματιστή με τον πρώην πρίγκιπα, ο οποίος ήταν όγδοος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

Πηγή: Πρώτο Θέμα