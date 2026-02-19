Το Peaky Blinders κατάφερε στα έξι χρόνια προβολής του να εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, να δημιουργήσει έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους τηλεοπτικούς χαρακτήρες της σύγχρονης εποχής, να επηρεάσει τη μόδα και την ποπ κουλτούρα με το ιδιαίτερο ύφος του και να καθιερωθεί ως μία από τις πιο επιτυχημένες βρετανικές σειρές των τελευταίων ετών. Πλέον, μετά και από το νέο trailer που δόθηκε μόλις στη δημοσιότητα, οι φαν έχουν κάθε λόγο να μετρούν αντίστροφα.

Αυτό που θα δείτε κι εσείς μέσα από το ολιγόλεπτο κλιπ παρακάτω, είναι μια πρώτη δυνατή γεύση από τη σκοτεινή συνέχεια της ιστορίας με τον Tommy Shelby να επιστρέφει σε ένα Μπέρμιγχαμ που αλλάζει και έναν νέο παίκτη να διεκδικεί χώρο στην αυτοκρατορία του.

Για όσους δεν γνωρίζουν, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Tom Harper, και το σενάριο φέρει την υπογραφή του δημιουργού της σειράς Steven Knight, ενώ η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 6 Μαρτίου και φτάνει τελικώς στο Netflix στις 20 Μαρτίου του 2026.

Πηγή: Unboxholics