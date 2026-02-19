Το Συμβούλιο ανακοίνωσε σήμερα την επίσημη προσθήκη του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν στον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, κατόπιν της πολιτικής συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις 29 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μετά την καταχώρισή του στον κατάλογο, το IRGC θα υπόκειται σε περιοριστικά μέτρα στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων της ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Όπως αναφέρεται, τα μέτρα περιλαμβάνουν τη δέσμευση κεφαλαίων και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή οικονομικών πόρων στα κράτη μέλη, καθώς και την απαγόρευση σε φυσικά και νομικά πρόσωπα της ΕΕ να διαθέτουν κεφάλαια ή οικονομικούς πόρους στην οργάνωση.

Με τη σημερινή απόφαση, συνολικά 13 πρόσωπα και 23 ομάδες και οντότητες περιλαμβάνονται πλέον στον λεγόμενο κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ και υπόκεινται στα αντίστοιχα περιοριστικά μέτρα.

Όπως διευκρινίζεται, ο κατάλογος τρομοκρατικών οργανώσεων της ΕΕ, που θεσπίστηκε με την Κοινή Θέση 2001/931/ΚΕΠΠΑ, αποτελεί χωριστό καθεστώς από εκείνο που εφαρμόζει η ΕΕ σε υλοποίηση των αποφάσεων 1267 (1999), 1989 (2011) και 2253 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες αφορούν την Αλ Κάιντα και το ISIL/Da’esh.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΕΕ έχει επίσης τη δυνατότητα να επιβάλλει αυτόνομα περιοριστικά μέτρα κατά του ISIL/Da’esh και της Αλ Κάιντα, καθώς και κατά προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται ή τα υποστηρίζουν ή κατά όσων στηρίζουν, διευκολύνουν ή καθιστούν δυνατές βίαιες ενέργειες της Χαμάς και της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ.

Πηγή: ΚΥΠΕ