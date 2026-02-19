Το δικαστήριο έκρινε ότι η σύντομη επιβολή του στρατιωτικού νόμου ισοδυναμούσε με «εξέγερση» και αποσκοπούσε στην εγκαθίδρυση ανεξέλεγκτης εξουσίας για «σημαντικό χρονικό διάστημα».

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γιολ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη, αφού δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για την οργάνωση εξέγερσης με τη σύντομη επιβολή στρατιωτικού νόμου το 2024.

Ο Γιουν καθαιρέθηκε από το αξίωμά του αφού προσπάθησε να παρακάμψει ένα νομοθετικό σώμα που ελεγχόταν από την αντιπολίτευση, κηρύσσοντας στρατιωτικό νόμο στις 3 Δεκεμβρίου 2024 και στέλνοντας στρατεύματα να περικυκλώσουν το νομοθετικό σώμα.

Την Πέμπτη, ο δικαστής Jee Kui-youn δήλωσε ότι έκρινε τον Γιουν ένοχο για εξέγερση επειδή κινητοποίησε στρατιωτικές και αστυνομικές δυνάμεις σε μια παράνομη προσπάθεια να καταλάβει την υπό φιλελεύθερη ηγεσία Εθνοσυνέλευση, να συλλάβει πολιτικούς και να εγκαθιδρύσει ανεξέλεγκτη εξουσία για "σημαντικό" χρονικό διάστημα.

Ειδικός εισαγγελέας είχε ζητήσει τη θανατική ποινή για τον Γιουν, λέγοντας ότι οι ενέργειές του συνιστούσαν απειλή για τη δημοκρατία της χώρας και ότι άξιζε η πιο σοβαρή διαθέσιμη τιμωρία.

Η Σεούλ δεν έχει εκτελέσει θανατοποινίτη από το 1997, κάτι που θεωρείται ευρέως ως de facto μορατόριουμ στη θανατική ποινή εν μέσω εκκλήσεων για την κατάργησή της.

Καθώς ο Γιουν έφτανε στο δικαστήριο, εκατοντάδες αστυνομικοί παρακολουθούσαν στενά τους υποστηρικτές του Γιουν που συγκεντρώνονταν έξω από ένα δικαστικό συγκρότημα, με τις κραυγές τους να πληθαίνουν καθώς περνούσε το λεωφορείο της φυλακής που τον μετέφερε. Οι επικριτές του Γιουν συγκεντρώθηκαν σε κοντινή απόσταση, απαιτώντας τη θανατική ποινή.

Το δικαστήριο καταδίκασε επίσης αρκετούς πρώην αξιωματούχους του στρατού και της αστυνομίας που συμμετείχαν στην επιβολή του διατάγματος στρατιωτικού νόμου του Γιουν, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Άμυνας Κιμ Γιονγκ Χιουν, ο οποίος έλαβε ποινή φυλάκισης 30 ετών για τον κεντρικό του ρόλο στον σχεδιασμό του μέτρου και την κινητοποίηση των δυνάμεων.

Ο Γιουν, πιστός συντηρητικός, υπερασπίστηκε το διάταγμα στρατιωτικού νόμου ως απαραίτητο για να εμποδίσει τους φιλελεύθερους, τους οποίους περιέγραψε ως "αντικρατικές" δυνάμεις, να παρεμποδίσουν την ατζέντα του με τη νομοθετική τους πλειοψηφία.

Το διάταγμα διήρκεσε περίπου έξι ώρες προτού αρθεί, αφού ορισμένοι νομοθέτες κατάφεραν να σπάσουν ένα στρατιωτικό μπλόκο και ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της άρσης του μέτρου.

Ο Γιουν τέθηκε σε διαθεσιμότητα στις 14 Δεκεμβρίου 2024, αφού του ασκήθηκε δίωξη από τους νομοθέτες και απομακρύνθηκε επίσημα από το Συνταγματικό Δικαστήριο τον Απρίλιο του 2025 με ομόφωνη ψήφο 8-0, δίνοντας το έναυσμα για τις νομικές του περιπέτειες.

Βρίσκεται υπό κράτηση από τον περασμένο Ιούλιο, ενώ αντιμετωπίζει πολλαπλές ποινικές δίκες, με την κατηγορία της εξέγερσης να επισύρει την αυστηρότερη ποινή.

Τον περασμένο μήνα, ο Γιουν καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για αντίσταση κατά της σύλληψης, κατασκευή της προκήρυξης του στρατιωτικού νόμου και παράκαμψη της νομικά επιβεβλημένης πλήρους συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου πριν από την κήρυξη του μέτρου.

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας αναμένεται να ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας, αν και οι αναλυτές πιστεύουν ότι η ποινή δεν είναι πιθανό να αλλάξει.

Διαβάστε επίσης: Ιράν:Καμία χώρα δεν μπορεί να μας στερήσει το δικαίωμα σε εμπλουτισμό ουρανίου

Πηγή: euronews