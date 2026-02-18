Οι συνομιλίες ήταν δύσκολες, οι θέσεις είναι διαφορετικές προς το παρόν, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναφορικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία που διεξήχθησαν χθες και σήμερα στη Γενεύη.

Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε, πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.





Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματικής αποστολής δήλωσε ότι υπήρξε πρόοδος στις συνομιλίες, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν να αποκαλυφθούν λεπτομέρειες. Σημείωσε ότι οι συνομιλίες ήταν ουσιώδεις και πως «ξεκαθαρίστηκε ένας αριθμός θεμάτων».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο στόχος της Ουκρανίας παραμένει μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη.



Πηγή: skai.gr