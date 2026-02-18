Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε χθες Τρίτη τον διορισμό ενός νέου απεσταλμένου των ΗΠΑ αρμόδιου να προωθήσει την προστασία των Θιβετιανών, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Κίνας, η οποία κατήγγειλε «παρέμβαση στις εσωτερικές της υποθέσεις».

Ο Ρούμπιο ανακοίνωσε ότι ο Ράιλι Μπαρνς, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Εργασία, θα είναι ο νέος ειδικός συντονιστής για τα ζητήματα που αφορούν το Θιβέτ, μια περιοχή που το Πεκίνο θεωρεί ότι αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Κίνας.

«Οι ΗΠΑ παραμένουν προσηλωμένες στην υποστήριξη των αναφαίρετων δικαιωμάτων των Θιβετιανών και της ξεχωριστής γλωσσολογικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής τους κληρονομιάς», ανέφερε ο Ρούμπιο σε μήνυμά του που δημοσιεύθηκε χθες με αφορμή το θιβετιανό Νέο Έτος.

Η θέση του ειδικού συντονιστή για το Θιβέτ κατοχυρώθηκε με νόμο στις ΗΠΑ το 2002.

«Η δημιουργία από τις ΗΠΑ ενός λεγόμενου ‘ειδικού συντονιστή για ζητήματα του Θιβέτ’ αποτελεί παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας και η Κίνα δεν τον έχει αναγνωρίσει ποτέ», αντέδρασε σήμερα το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Τα ζητήματα του Θιβέτ είναι εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας», τόνισε το υπουργείο επισημαίνοντας ότι «καμία παρέμβαση από εξωτερική δύναμη» δεν θα γίνει ανεκτή.

Εδώ και πολλά χρόνια οι ΗΠΑ φοβούνται ότι η Κίνα θα αναμιχθεί στην επιλογή του διαδόχου του Δαλάι Λάμα, ηλικίας 90 ετών, τον οποίο επικρίνει το Πεκίνο. Η Κίνα χαρακτηρίζει τον πνευματικό ηγέτη των βουδιστών, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην εκστρατεία προκειμένου το Θιβέτ να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία, αντάρτη και αυτονομιστή.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ