Το Περού θα αναδείξει σήμερα νέο υπηρεσιακό πρόεδρο, με φόντο τη χρόνια πολιτική αστάθεια στη χώρα των Άνδεων, την επομένη της καθαίρεσης-αστραπής του Χοσέ Χερί, δυο μήνες προτού διεξαχθούν οι προεδρικές εκλογές.

Τα μέλη του Κογκρέσου θα επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρο του σώματος, καθώς ο νυν θα κληθεί να κυβερνήσει τη χώρα ωσότου αναλάβει την εξουσία ο επόμενος αρχηγός του κράτους την 28η Ιουλίου. Ο κ. Χερί ήταν ακριβώς πρόεδρος της περουβιανής εθνικής αντιπροσωπείας όταν καθαιρέθηκε η Ντίνα Μπολουάρτε τον Οκτώβριο.

Η ψηφοφορία, που αναμένεται να αρχίσει στις 18:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στη 01:00 αύριο Πέμπτη ώρα Κύπρου), θα βάλει τέλος στο κενό εξουσίας έπειτα από 24 ώρες και πλέον, γεγονός άνευ προηγουμένου στην πρόσφατη ιστορία του Περού.

Τέσσερα πρόσωπα, ο Χοσέ Μπαλκάσαρ, ο Έκτορ Ακούνια, ο Έδγαρ Ρεϊμούντο και η Μαρία δελ Κάρμεν Άλβα, έθεσαν υποψηφιότητα χθες. Πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου (2021-2022) και σήμερα κοινοβουλευτική εκπρόσωπος, αυτή η τελευταία, μέλος του κεντρώου κόμματος Acción Popular, συγκαταλέγεται στους κυριότερους υποψήφιους.

Μεταξύ των αντιπάλων της είναι κοινοβουλευτικός της αριστεράς με αμφιλεγόμενες πολιτικές θέσεις, σοσιαλιστής πολιτικός και μέλος κόμματος που έχει εμπλακεί σε υποθέσεις διαφθοράς.

Ο μόλις καθαιρεθείς πρόεδρος Χερί, μορφή της δεξιάς, δεν έμεινε παρά κάτι περισσότερο από τέσσερις μήνες στην εξουσία. Το Κογκρέσο, που συγκλήθηκε να συνεδριάσει χθες προ ημερησίας διατάξεως, τον έπαυσε με 75 ψήφους υπέρ, 24 κατά και τρεις αποχές· το όριο για την αποπομπή ήταν 58 ψήφοι.

Η καθαίρεσή του, που προστέθηκε σε αρκετές ακόμη την τελευταία δεκαετία, αντανακλά τη χρόνια πολιτική και θεσμική αστάθεια στο Περού, εν μέρει εξαιτίας του ασυνήθιστου, πάντως παγιωμένου συσχετισμού δύναμης --ισχυρό κοινοβούλιο, συγκριτικά αδύναμη εκτελεστική εξουσία.

Από τους επτά τελευταίους προέδρους της χώρας, τέσσερις απαλλάχτηκαν από τα καθήκοντά τους με αποφάσεις του Κογκρέσου, δύο παραιτήθηκαν για να αποφύγουν την ίδια τύχη και μόλις ένας ολοκλήρωσε την υπηρεσιακή θητεία του.

Η Πάουλα Χιμένες, πωλήτρια στη Λίμα, 22 ετών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η νέα πολιτική κρίση είναι «δευτερεύουσα»: αυτή που την απασχολεί είναι η κρίση της εντεινόμενης ανασφάλειας στο Περού, που θεωρείτο άλλοτε από τις πιο ασφαλείας χώρες της περιοχής. Η νεαρή κατηγόρησε τα μέλη του Κογκρέσου πως επικεντρώνονται στις εσωτερικές συγκρούσεις τους και δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στα προβλήματα που καίνε τους πολίτες.

«Αληθινός ηγέτης»

«Στο Περού αλλάζουμε κάθε τόσο πρόεδρο, αυτό δημιουργεί μεγάλη αστάθεια», κρίνει ο Εδγάρδο Τόρες, 29 ετών, εργαζόμενος σε βιομηχανία στην πρωτεύουσα, κρίνοντας πως στη χώρα χρειάζεται «αληθινός ηγέτης».

Ο Χοσέ Χερί αντιμετώπισε αρκετά αιτήματα αποπομπής του, τόσο από τη μειοψηφούσα αριστερά όσο και από συμμαχία κομμάτων της δεξιάς, που του πρόσαψαν «ανάρμοστη συμπεριφορά» κατά την άσκηση των καθηκόντων του και «έλλειψη καταλληλότητας» για το αξίωμα.

Παράλληλα, η εισαγγελία είχε ανακοινώσει από τον Ιανουάριο την έναρξη δυο προκαταρκτικών ερευνών σε βάρος του, για «άσκηση αθέμιτης επιρροής έναντι ανταλλάγματος», διαδικασίες που επιτάχυναν την πτώση του 39χρονου.

Η πρώτη αφορά μυστική συνάντησή του με κινέζο επιχειρηματία που έχει δοσοληψίες με το περουβιανό δημόσιο. Η δεύτερη, που άρχισε να διενεργείται την Παρασκευή, αφορά την υποτιθέμενη επέμβασή του για τις προσλήψεις εννιά γυναικών σε διοικητικές θέσεις στην κυβέρνησή του.

«Δεν διέπραξα κανένα αδίκημα. Έχω όλη την απαραίτητη ηθική καταλληλότητα για να ασκήσω την προεδρία της Δημοκρατίας», διαβεβαίωνε την Κυριακή ο κ. Χερί σε τηλεοπτική συνέντευξή του.

Για τον πολιτολόγο Φερνάντο Τουέστα του καθολικού πανεπιστημίου του Περού (PUCP) «κανένας δεν ωφελείται άμεσα» από την κρίση αυτή στην προεκλογική εκστρατεία, ωστόσο οι παρατάξεις εκείνες που υποστήριξαν τον Χοσέ Χερί «μπορεί να πληρώσουν το τίμημα».

Επικεφαλής στις δημοσκοπήσεις, ο υποψήφιος της Renovación Popular Ραφαέλ Λόπες Αλιάγα είχε καλέσει τον Χοσέ Χερί να παραιτηθεί χαρακτηρίζοντάς τον άνθρωπο που δρούσε για λογαριασμό «δεκάδων κινεζικών ομίλων» στο προεδρικό μέγαρο.

Οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν τη 12η Απριλίου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ