Η αναμέτρηση της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μπενφίκα για τα play-off του Champions League στο «Ντα Λουζ» της Λισαβόνας διεκόπη για 11 λεπτά, έπειτα από καταγγελία του Βινίσιους Τζούνιορ για ρατσιστική προσβολή από αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τον Γάλλο διαιτητή Φρανσουά Λετεσιέ ότι δέχθηκε ρατσιστικό σχόλιο από τον Τζιανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα που τον αποκάλεσε, σύμφωνα με τον ίδιο, «μαϊμού», λίγο μετά το γκολ που σημείωσε στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, δίνοντας προβάδισμα 1-0 στη «βασίλισσα». Ο 25χρονος είχε προηγουμένως δεχθεί κίτρινη κάρτα για τον πανηγυρισμό του.





What exactly was said to Vinicius?



pic.twitter.com/O9qJaqT6w5 — winning mentality 🗝️🌟 (@deenayaah) February 17, 2026

Jogo suspenso na Luz!



As provocações de Vini Jr aos adeptos do Benfica, a acusação de racismo a Prestianni e a tentativa de Mourinho para acalmar o brasileiro. pic.twitter.com/okGljQyIJR — ZEROZERO (@zerozeropt) February 17, 2026

Ο διαιτητής ενεργοποίησε άμεσα το πρωτόκολλο της FIFA κατά του ρατσισμού, διακόπτοντας το παιχνίδι, ενώ η ένταση στο γήπεδο ανέβηκε, με παίκτες της Ρεάλ να απειλούν ακόμη και με αποχώρηση. Μετά από διαβουλεύσεις και συνομιλίες των προπονητών, το ματς συνεχίστηκε κανονικά.



Ο Πρεστιάνι αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι ο Βινίσιους «παρερμήνευσε» όσα άκουσε, ενώ έκανε λόγο για απειλές που δέχθηκε από παίκτες της Ρεάλ. Από την πλευρά του, ο Βινίσιους, που έχει επανειλημμένα καταγγείλει ρατσιστική συμπεριφορά εις βάρος του στην Ισπανία, χαρακτήρισε τους ρατσιστές «δειλούς» και επέκρινε το ισχύον πρωτόκολλο, λέγοντας πως «δεν εξυπηρετεί σε τίποτα».

Τοποθετήσεις μετά το παιχνίδι προκάλεσαν περαιτέρω αντιδράσεις. Ο προπονητής της Μπενφίκα, Ζοζέ Μουρίνιο, δήλωσε ότι άκουσε διαφορετικές εκδοχές από τους δύο παίκτες και άφησε αιχμές για τον τρόπο πανηγυρισμού του Βινίσιους, σχόλια που επικρίθηκαν από τον παλαίμαχο Κλάρενς Ζέεντορφ ως «μεγάλο λάθος» και ως έμμεση δικαιολόγηση ρατσιστικής συμπεριφοράς.

Η Ρεάλ διατηρεί το προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στη Μαδρίτη, ωστόσο το περιστατικό επισκίασε την αγωνιστική διάσταση, επαναφέροντας στο προσκήνιο το διαχρονικό ζήτημα του ρατσισμού στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, εφόσον αποδειχθεί ρατσιστική συμπεριφορά, ενδέχεται να επιβληθούν πειθαρχικές κυρώσεις, ακόμη και αποκλεισμός του εμπλεκόμενου ποδοσφαιριστή.