Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Ταμάν στην περιοχή του Κρασνοντάρ στη νότια Ρωσία και ένα εργοστάσιο χημικών στην περιοχή της Περμ κοντά στα Ουράλια όρη, ανακοίνωσε σήμερα η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU).

Το Κίεβο έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς στόχους στη Ρωσία, ιδίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Μόσχας κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου.

Αξιωματούχος της SBU δήλωσε ότι η επίθεση στον τερματικό σταθμό του Ταμάν ήταν η δεύτερη που πραγματοποίησε η υπηρεσία του στις εγκαταστάσεις από τις 22 Ιανουαρίου. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ξεχωριστά την Κυριακή, ότι έπληξε τον τερματικό σταθμό.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της SBU επιτέθηκαν επίσης στο εργοστάσιο Metafrax Chemicals στην περιοχή Περμ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, μια εγκατάσταση την οποία ο αξιωματούχος χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής μεθανόλης στη Ρωσία και την Ευρώπη.

Και οι δύο επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν εν όψει ενός νέου γύρου συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που ξεκίνησε σήμερα στη Γενεύη, οι οποίες δεν αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα.





Днес към 17:30 ч. продължава да гори Илската рафинерия в Краснодарския край на Русия, след като снощи беше поразена от ВСУ. pic.twitter.com/GPGv6mbbs7 — Дани Иванов🇧🇬🇺🇦 (@Taralejblog) February 17, 2026





