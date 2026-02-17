Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι το πετρελαιοφόρο πλοίο «Grinch», για το οποίο οι γαλλικές αρχές έχουν σοβαρές υποψίες ότι ανήκει στον λεγόμενο ρωσικό «σκιώδη στόλο» και του οποίου η πλεύση ανακόπηκε από το γαλλικό ναυτικό στις 22 Ιανουαρίου, στα διεθνή ύδατα στο δυτικό τμήμα της λεκάνης της Μεσογείου, έλαβε την άδεια να φύγει από τα γαλλικά χωρικά ύδατα, μετά την πληρωμή, από την ιδιοκτήτρια εταιρία, ενός προστίμου αρκετών εκατομμυρίων ευρώ, το ακριβές ύψος του οποίου δεν ανακοινώθηκε.

Το πρόστιμο επιβλήθηκε από το Δικαστήριο της Μασσαλίας, ενώ το πλοίο έμεινε ακινητοποιημένο για τρεις εβδομάδες στο γαλλικό λιμάνι του Φος-Συρ-Μερ.

« Η παραβίαση των ευρωπαϊκών κυρώσεων έχει ένα κόστος. Η Ρωσία δεν θα μπορεί πλέον να χρηματοδοτεί ατιμώρητη τον πόλεμο της μέσω ενός στόλου φάντασμα» δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.





Contourner les sanctions européennes a un prix. La Russie ne financera plus impunément sa guerre via une flotte fantôme au large de nos côtes. Le pétrolier Grinch va quitter les eaux françaises après plusieurs millions d’euros versés et 3 semaines d’immobilisation coûteuse à… pic.twitter.com/Z4LI0l65e4 — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) February 17, 2026





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ