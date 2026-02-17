Ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Νότια Αφρική, που διορίστηκε τον Μάρτιο του 2025 από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στη χώρα εν μέσω έντασης μεταξύ της Πρετόρια και της Ουάσινγκτον, έγινε γνωστό σήμερα από αμερικανική διπλωματική πηγή.

Οι σχέσεις ΗΠΑ- Νότιας Αφρικής βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους μετά την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τη νοτιοαφρικανική κυβέρνηση για «διώξεις» εις βάρος των Αφρικάνερς, των απογόνων των πρώτων Ευρωπαίων εποίκων, ενώ την επικρίνει για την προσφυγή της στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εις βάρος του Ισραήλ για «γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας στο πλαίσιο του πολέμου με τη Χαμάς.

Ιδρυτής του Media Research Center, ενός αμερικανικού παρατηρητηρίου επικριτικού προς τα μέσα ενημέρωσης, ο 70χρονος Μπρεντ Μπόζελ είναι και ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι βρίσκεται στη χώρα», δήλωσε στο AFP πηγή από την αμερικανική πρεσβεία στην Πρετόρια η οποία ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία της, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του Τύπου.

Η πηγή αυτή δεν θέλησε να διευκρινίσει πότε ο νέος πρεσβευτής θα παρουσιάσει τα διαπιστευτήριά του στην κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής.

Το νοτιοαφρικανικό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο «σε αυτό το στάδιο».

Στη διάρκεια της ακρόασής του ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής της αμερικανικής Γερουσίας τον Οκτώβριο, ο Μπόζελ είχε δηλώσει ότι θα προσπαθήσει να πείσει την Πρετόρια να εγκαταλείψει την προσφυγή της εις βάρος του Ισραήλ.

«Θα εκφράσω τις αντιρρήσεις μας αναφορικά με τη γεωστρατηγική αλλαγή της Νότιας Αφρικής, η οποία πέρασε από τη στάση της μη ευθυγράμμισης (στη σύναψη σχέσεων με) τους ανταγωνιστές μας, ιδίως τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν», είχε προσθέσει.

Παράλληλα είχε δεσμευθεί να προωθήσει το πρόγραμμα παροχής καθεστώτος πρόσφυγα στις ΗΠΑ σε μεγάλο αριθμό Αφρικάνερς, με πολλές εκατοντάδες από αυτούς να έχουν ήδη επωφεληθεί.

Την εποχή που ανακοίνωσε τον διορισμό του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκτιμήσει ότι ο Μπόζελ θα προσφέρει «την τολμηρή επιμονή του, την εξαιρετική του εμπειρία και τις εκτενείς του γνώσεις σε ένα έθνος που τις έχει απεγνωσμένα ανάγκη».

Λιγότερες από δύο εβδομάδες νωρίτερα οι ΗΠΑ είχαν ζητήσει την απέλαση του Νοτιοαφρικανού πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, του Εμπραχίμ Ρασούλ, τον οποίο είχε κατηγορήσει ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικόν Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι ένας «ρατσιστής πολιτικός που απεχθάνεται την Αμερική».

Η Πρετόρια δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τον αντικαταστάτη του.

Ο προηγούμενος Αμερικανός πρεσβευτής στην Πρετόρια, ο Ρούμπεν Μπρίγκετι, είχε αποχωρήσει από τη θέση τον Νοέμβριο του 2024 μετά την επανεκλογή Τραμπ.

Οι ΗΠΑ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Νότιας Αφρικής. Περίπου 500 αμερικανικές επιχειρήσεις και 30.000 Αμερικανοί πολίτες ζουν στη χώρα αυτή.

Η Ουάσινγκτον επέβαλε δασμούς 30% σε μεγάλο μέρος των νοτιοαφρικανικών εισαγωγών, τους υψηλότερους που έχουν επιβληθεί σε χώρα της υποσαχάριας Αφρικής.

Αποκορύφωμα της διένεξης μεταξύ των δύο χωρών ήταν όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε το μποϊκοτάζ της συνόδου της G20 τον Νοέμβριο στο Γιοχάνεσμπουργκ. Έκτοτε έχει εκτιμήσει ότι η Νότια Αφρική δεν έχει θέση σε αυτή την ομάδα, στην οποία συμμετέχουν οι μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ