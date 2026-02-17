Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε σε αγώνα χόκεϊ λυκείου στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, με απολογισμό δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες.

Δράστης φέρεται να είναι 56χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιούσε και το όνομα Roberta Esposito, ενώ το όνομα γέννησής του ήταν Robert Dorgan. Οι αρχές εκτιμούν ότι ήταν πατέρας ενός εκ των παικτών.



Ο άνδρας άνοιξε πυρ από τις κερκίδες, πυροβολώντας μητέρα μαθητή και το παιδί της. Η γυναίκα υπέκυψε επί τόπου, ενώ το παιδί κατέληξε αργότερα στο νοσοκομείο. Τρεις ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Στη συνέχεια ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε και πέθανε.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πολίτης επιχείρησε να τον αφοπλίσει, ενώ στο σημείο εντοπίστηκε και δεύτερο όπλο. Η επίθεση καταγράφηκε σε ζωντανή μετάδοση του αγώνα, με τους αθλητές και τους θεατές να τρέχουν πανικόβλητοι προς τις εξόδους.





Η αστυνομία διερευνά τα κίνητρα, ενώ δεν έχουν δοθεί επίσημα τα στοιχεία των θυμάτων. Ο δήμαρχος της πόλης χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγικό αλλά μεμονωμένο», εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο που η συζήτηση για την οπλοκατοχή και τη βία με πυροβόλα όπλα στις ΗΠΑ παραμένει έντονη, με πολιτικούς να ζητούν εκ νέου αυστηρότερη νομοθεσία.



