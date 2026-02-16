Έκκληση προς όλα τα μέρη να διατηρήσουν «τη μοναδική οδό προς μια διαρκή ειρήνη», δηλαδή «μια λύση δύο κρατών μέσω διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και το διεθνές δίκαιο» απευθύνει ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες σε Ισραήλ και Παλαιστίνη, ενώ σημειώνει την πάγια θέση πως όλοι οι ισραηλινοί οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη συνιστούν «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ» .

Μέσω δήλωσης που αποδίδεται στον Εκπρόσωπό του, Στεφάν Ντουζαρίκ, καταδίκασε «την απόφαση της 15ης Φεβρουαρίου της ισραηλινής κυβέρνησης να επαναλάβει τις διαδικασίες καταγραφής γης στην Περιοχή C της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κατόπιν σχετικής απόφασης του υπουργικού συμβουλίου τον Μάιο του 2025».

Σύμφωνα με τη δήλωση «η απόφαση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε απαλλοτρίωση περιουσιών Παλαιστινίων και ενέχει τον κίνδυνο επέκτασης του ισραηλινού ελέγχου επί της γης στην περιοχή».

«Τέτοια μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της συνεχιζόμενης παρουσίας του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, δεν είναι μόνο αποσταθεροποιητικά αλλά, όπως έχει υπενθυμίσει το Διεθνές Δικαστήριο, είναι και παράνομα» τονίζεται στη δήλωση.

Ο Γενικός Γραμματέας καλεί την ισραηλινή κυβέρνηση «να αναστρέψει άμεσα αυτά τα μέτρα», ενώ προειδοποιεί ότι «η τρέχουσα πορεία επί του πεδίου διαβρώνει την προοπτική της λύσης των δύο κρατών».

Στη δήλωση επαναλαμβάνεται επίσης η πάγια θέση των Ηνωμένων Εθνών ότι «όλοι οι ισραηλινοί οικισμοί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, δεν έχουν νομική ισχύ και συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ».

Κλείνοντας, ο Γενικός Γραμματέας απευθύνει έκκληση προς όλα τα μέρη να διατηρήσουν «τη μοναδική οδό προς μια διαρκή ειρήνη», δηλαδή «μια λύση δύο κρατών μέσω διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και το διεθνές δίκαιο».

Πηγή: ΚΥΠΕ