Μέσα στα έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, το όνομα της Ναόμι Κάμπελ εμφανίζεται επανειλημμένα, αποκαλύπτοντας την έκταση της κοινωνικής τους σχέσης ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008. Τα στοιχεία περιλαμβάνουν ανταλλαγές email, προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και αναφορές από θύματα, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν κατηγορίες εις βάρος της.

Εκτενείς αναφορές στα έγγραφα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ από τo ΕΡΤnews, το όνομα της Κάμπελ εντοπίζεται σε σχεδόν 300 έγγραφα. Email δείχνουν ότι είχε ζητήσει να ταξιδέψει με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπστιν και ότι σχεδίαζε συναντήσεις στην έπαυλή του στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, εκείνος λάμβανε προσκλήσεις για εκδηλώσεις που σχετίζονταν με την ίδια, με τον συντονισμό να γίνεται κυρίως μέσω της βοηθού του, Λέσλι Γκρόφ.

Μαρτυρίες θυμάτων και χρήση του ονόματός της

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, σε συνεντεύξεις με το FBI, ανώνυμα θύματα ανέφεραν ότι ο Έπστιν τους σύστησε την Κάμπελ σε κοινωνικές εκδηλώσεις ή ότι την είδαν στην έπαυλή του και στο ιδιωτικό του νησί. Η Virginia Giuffre είχε επίσης αναφέρει ότι της είχε γίνει σχετική σύσταση.

Παράλληλα, σύμφωνα με απομαγνητοφωνήσεις, ο Έπστιν φέρεται να επικαλούνταν τη γνωριμία του με την Κάμπελ και τον επιχειρηματία Les Wexner για να πείθει νεαρές γυναίκες ότι μπορούσε να τις βοηθήσει να κάνουν καριέρα, μεταξύ άλλων στη Victoria's Secret.

Η απάντηση της Κάμπελ

Δια του δικηγόρου της, Μάρτιν Σίνγκερ, η Κάμπελ υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση της εγκληματικής δραστηριότητας του Έπστιν πριν από τη σύλληψή του το 2019 και ότι δεν είχε επαφή μαζί του έκτοτε. Ο ίδιος ανέφερε ότι η πελάτισσά του δεν έχει κατηγορηθεί για οποιαδήποτε αδικοπραγία, δεν θυμάται να συνάντησε θύματα και πως, αν το όνομά της χρησιμοποιήθηκε για να εντυπωσιάσει ή να παραπλανήσει, αυτό έγινε εν αγνοία της, με βάση το ίδιο ρεπορτάζ.

Σε ό,τι αφορά την παρουσία της στο ιδιωτικό νησί, ο δικηγόρος της σημείωσε ότι επρόκειτο για σύντομη στάση μεταφοράς. Παραδέχθηκε επίσης ότι η Κάμπελ είχε ταξιδέψει με το αεροπλάνο του Έπστιν σε ορισμένες περιπτώσεις, χωρίς να αντιληφθεί ανάρμοστη συμπεριφορά.

Κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές μετά το 2008

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ακόμη ότι τα έγγραφα δείχνουν ότι οι επαφές τους συνεχίστηκαν και μετά την αποφυλάκιση του Έπστιν το 2009. Εκείνος φέρεται να τη συνέδεσε με επαγγελματικές επαφές, ενώ είχε προσκληθεί σε εκδηλώσεις που σχετίζονταν με την καριέρα της, όπως εορτασμούς για τα γενέθλιά της και για τη συνεργασία της με τον οίκο Dolce & Gabbana.

Η υπόθεση φωτίζει εκ νέου το εύρος του κοινωνικού δικτύου του Έπστιν και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούσε γνωριμίες με διασημότητες και ισχυρά πρόσωπα για να ενισχύει το κύρος και την επιρροή του.



