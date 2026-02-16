Δέκα άμαχοι, μεταξύ των οποίων επτά Γκανέζοι, σκοτώθηκαν το Σάββατο όταν τζιχαντιστές εξαπέλυσαν επίθεση σε μια πόλη στρατηγικής σημασίας, στη βόρεια Μπουρκίνα Φάσο, σύμφωνα με μια τοπική πηγή, ενώ ο στρατό της χώρας λέει ότι απέκρουσε τους επιτιθέμενους.

Από την περασμένη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή ο βορράς και το ανατολικό τμήμα αυτής της χώρας του Σάχελ, που κυβερνάται από στρατιωτική χούντα, μπήκε στο στόχαστρο αλλεπάλληλων επιθέσεων από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 20 άμαχοι και στρατιώτες. Εδώ και μία δεκαετία στην Μπουρκίνα Φάσο δρουν οργανώσεις που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα.

Το Σάββατο, στο στόχαστρο μίας από αυτές τις επιθέσεις μπήκε το Τιτάο, η πρωτεύουσα της επαρχίας Λόρουμ. Σύμφωνα με έναν κάτοικο, που μίλησε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο, σκοτώθηκαν «έμποροι και οδηγοί φορτηγών που βρίσκονταν στην αγορά» της πόλης. «Πολλά καταστήματα και φορτηγά κάηκαν», πρόσθεσε η ίδια πηγή. Οι τραυματίες, ο αριθμός των οποίων δεν διευκρινίστηκε, μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της κοντινής πόλης Ουαχιγκούγια.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γκάνας επιβεβαίωσε σήμερα ότι από την επίθεση αυτή σκοτώθηκαν επτά Γκανέζοι ντοματέμποροι. Τα θύματα ήταν μεταξύ των 18 εμπόρων που είχαν περάσει στη γειτονική χώρα για να αγοράσουν ντομάτες, όταν οι ισλαμιστές εισέβαλαν στην πόλης, χώρισαν τους άνδρες από τις γυναίκες και άνοιξαν πυρ, είπε ο υπουργός Εσωτερικών Μοχάμεντ Μουμπάρακ Μουντάκα. «Σκότωσαν σχεδόν όλους τους άνδρες, τους έκαψαν μαζί με το φορτηγό τους», είπε ο υπουργός μιλώντας σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Τρεις άνδρες και μία γυναίκα από την Γκάνα γλίτωσαν με ελαφρά τραύματα. Οι υπόλοιπες επτά γυναίκες διέφυγαν και δεν έπαθαν το παραμικρό.

Σύμφωνα με αυτήν την πηγή, οι αρχές της Μπουρκίνα Φάσο χρειάστηκαν πολλές ώρες για να ανακτήσουν τον έλεγχο της πόλης.

Ο στρατός της Μπουρκίνα Φάσο, που σπανίως ανακοινώνει επιθέσεις, ανέφερε το βράδυ της Κυριακής ότι απώθησε μια επίθεση τζιχαντιστών στο Τιτάο «εξουδετερώνοντας δεκάδες από αυτούς». Υποστήριξε επίσης ότι οι δράστες πυρπόλησαν τους πάγκους της αγοράς με σκοπό να γυρίσουν «προπαγανδιστικά βίντεο».

Σήμερα, η οργάνωση JNIM, που συνδέεται με την Αλ Κάιντα, ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο Τιτάο, υποστηρίζοντας ότι σκότωσε «δεκάδες στρατιώτες της Μπουρκίνα Φάσο». Ανέλαβε επίσης την ευθύνη για επιθέσεις που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα εναντίον στρατιωτικών φυλακίων στην Ουαχιγκούγια, το Ναρέ, το Ταντζαρί και την Μπιλάνγκα, στις οποίες λέει ότι σκότωσε συνολικά 19 στρατιώτες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ