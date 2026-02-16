Ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου του Ισραήλ και στενός συνεργάτης του Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γιόσι Φουξ, δήλωσε ότι το Ισραήλ προτίθεται να δώσει στη Χαμάς προθεσμία 60 ημερών για πλήρη αφοπλισμό. Σε αντίθετη περίπτωση, προειδοποίησε, ο IDF θα «ολοκληρώσει την αποστολή του» στη Γάζα με στρατιωτικά μέσα.

Μιλώντας σε συνέδριο στην Ιερουσαλήμ, ο Φουξ ανέφερε ότι η τρομοκρατική οργάνωση οφείλει να παραδώσει το σύνολο του οπλοστασίου της, συμπεριλαμβανομένων ελαφρών όπλων όπως τα AK-47, υπογραμμίζοντας ότι με αντίστοιχο εξοπλισμό πραγματοποιήθηκαν οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία έναρξης της 60ήμερης προθεσμίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνδεθεί με τις διεθνείς διαβουλεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Χθες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Χαμάς πρέπει να προχωρήσει σε «πλήρη και άμεση αποστρατιωτικοποίηση», ενόψει της πρώτης συνεδρίασης της πρωτοβουλίας του «Συμβουλίου της Ειρήνης» στην Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τα συμμετέχοντα μέρη έχουν δεσμεύσει ποσά που υπερβαίνουν τα 5 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια και ανοικοδόμηση της Γάζας υπό νέο πλαίσιο ασφάλειας.

Παράλληλα, η Κομισιόν θα συμμετάσχει ως παρατηρητής στις συνομιλίες, ενώ η Ιταλία έχει δηλώσει έτοιμη να συμβάλει στην εκπαίδευση νέας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης. Η Ινδονησία επίσης, δια του Προέδρου της Πραμπόγο Σουμπιάντο ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει έως και 1.000 στρατιώτες για ενδεχόμενη συμμετοχή σε πολυεθνική δύναμη σταθεροποίησης, εφόσον υπάρξει συμφωνία.

Η ανάπτυξη, εξήγησε ο Ινδονήσιος Πρόεδρος, θα γίνει μόνο εφόσον υπάρξει διεθνής εντολή (π.χ. υπό ΟΗΕ ή πολυμερής συμφωνία), και θα απαιτείται κατάπαυση πυρός και σταθερό πλαίσιο ασφάλειας. Δεν μπορεί να υπάρξει, ανέφερε, ουσιαστική δύναμη σταθεροποίησης χωρίς σαφή ρύθμιση του ζητήματος των ένοπλων — δηλαδή αποστρατιωτικοποίηση και αφοπλισμός.

