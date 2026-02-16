Την πρόθεση για υποχρεωτική ταυτοποίηση χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας Ακίν Γκιουρλέκ, στην πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο A Haber.

Ο κ. Γκουρλέκ έκανε λόγο για εκτεταμένη παραπληροφόρηση και για «δίκες που διεξάγονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», υποστηρίζοντας ότι ασκείται πίεση σε δικαστές και εισαγγελείς. Ανέφερε ότι όσοι δημοσιεύουν ή σχολιάζουν θα πρέπει να διαθέτουν επαληθεύσιμη ταυτότητα, ενώ ανώνυμοι ή ψευδείς λογαριασμοί, ακόμη και από το εξωτερικό, δεν θα επιτρέπονται. Όπως είπε, η ταυτοποίηση θα διασφαλίζει και την ποινική ευθύνη.

Ο ίδιος τόνισε επίσης ότι οι δικαστικές αίθουσες «δεν είναι πολιτικές αρένες» και ότι η ζωντανή μετάδοση δικών δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός αν υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πρόγραμμα «μηδενικής καθυστέρησης» και τη δημιουργία «γραμμής δικαιοσύνης» για πολίτες που αντιμετωπίζουν μακροχρόνιες δικαστικές εκκρεμότητες.

Σύμφωνα με την αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Τζουμχουριέτ, ο Τούρκος Υπουργός αναφέρθηκε και σε «νομικό κενό» στις συναντήσεις κρατουμένων με δικηγόρους, προαναγγέλλοντας νομοθετική πρωτοβουλία. Νομικοί κύκλοι, κατά το ίδιο δημοσίευμα, εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς ενδεχόμενες επιπτώσεις στο δικαίωμα υπεράσπισης.

Πηγή: ΚΥΠΕ