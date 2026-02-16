«Ξύπνησε» για άλλη μια φορά τους τελευταίους μήνες το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, εκτοξεύοντας πίδακες λάβας σε μεγάλο ύψος και τέφρα.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το τελευταίο επεισόδιο έληξε αργά την Κυριακή (τοπική ώρα, Δευτέρα στην Κύπρο).

Δείτε βίντεο από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα:









Kīlauea Update: Episode 42 Summary



Lava fountaining from the north and south vents in Halemaʻumaʻu stopped at 11:38 PM HST, Feb 15 after 9 hrs 48 mins of activity.



🌋 Peak fountain heights: South ~400 m (1300 ft), North ~300 m (1000 ft).

💨 Plume reached 35,000 ft; light ash &… pic.twitter.com/BsdWwHhdgo — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) February 16, 2026

Ο βόρειος και ο νότιος κρατήρας του ηφαιστείου ήταν ενεργοί κατά το μεγαλύτερο μέρος του επεισοδίου.

Στην πιο έντονη φάση του φαινομένου, οι πίδακες της λάβας στον νότιο κρατήρα έφτασαν σε ύψος 350-400 μέτρων ενώ στον βόρειο κρατήρα ήταν μέχρι τα 300 μέτρα.

Παράλληλα, καταγράφηκε εκτόξευσης λεπτόκοκκης τέφρας στα νοτιοδυτικά του κρατήρα.

Από το επεισόδιο δεν επηρεάστηκαν κατοικημένες περιοχές.



Διαβάστε επίσης: ΒΙNTEO: Κατέρρευσε η περίφημη «αψίδα των ερωτευμένων» στην Ιταλία



Πηγή: Πρώτο Θέμα