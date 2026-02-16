«Ξύπνησε» για άλλη μια φορά τους τελευταίους μήνες το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, εκτοξεύοντας πίδακες λάβας σε μεγάλο ύψος και τέφρα.
Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το τελευταίο επεισόδιο έληξε αργά την Κυριακή (τοπική ώρα, Δευτέρα στην Κύπρο).
Δείτε βίντεο από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα:
Kīlauea Update: Episode 42 Summary— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) February 16, 2026
Lava fountaining from the north and south vents in Halemaʻumaʻu stopped at 11:38 PM HST, Feb 15 after 9 hrs 48 mins of activity.
🌋 Peak fountain heights: South ~400 m (1300 ft), North ~300 m (1000 ft).
💨 Plume reached 35,000 ft; light ash &… pic.twitter.com/BsdWwHhdgo
Ο βόρειος και ο νότιος κρατήρας του ηφαιστείου ήταν ενεργοί κατά το μεγαλύτερο μέρος του επεισοδίου.
Στην πιο έντονη φάση του φαινομένου, οι πίδακες της λάβας στον νότιο κρατήρα έφτασαν σε ύψος 350-400 μέτρων ενώ στον βόρειο κρατήρα ήταν μέχρι τα 300 μέτρα.
Παράλληλα, καταγράφηκε εκτόξευσης λεπτόκοκκης τέφρας στα νοτιοδυτικά του κρατήρα.
Από το επεισόδιο δεν επηρεάστηκαν κατοικημένες περιοχές.
