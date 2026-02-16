«Ξύπνησε» για άλλη μια φορά τους τελευταίους μήνες το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη, εκτοξεύοντας πίδακες λάβας σε μεγάλο ύψος και τέφρα.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το τελευταίο επεισόδιο έληξε αργά την Κυριακή (τοπική ώρα, Δευτέρα στην Κύπρο).

Δείτε βίντεο από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα:



Ο βόρειος και ο νότιος κρατήρας του ηφαιστείου ήταν ενεργοί κατά το μεγαλύτερο μέρος του επεισοδίου.

Στην πιο έντονη φάση του φαινομένου, οι πίδακες της λάβας στον νότιο κρατήρα έφτασαν σε ύψος 350-400 μέτρων ενώ στον βόρειο κρατήρα ήταν μέχρι τα 300 μέτρα.

Παράλληλα, καταγράφηκε εκτόξευσης λεπτόκοκκης τέφρας στα νοτιοδυτικά του κρατήρα.

Από το επεισόδιο δεν επηρεάστηκαν κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: Πρώτο Θέμα