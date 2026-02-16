Η εμβληματική φυσική αψίδα των βράχων στο Σαντ’ Αντρέα του Melendugno στην Απουλία, γνωστή ως «αψίδα των ερωτευμένων», κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, έπειτα από θαλασσοταραχή και έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν τη νότια Ιταλία.

Ο βραχώδης σχηματισμός, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα φυσικά τοπόσημα της ακτής της Αδριατικής, είχε αποκτήσει το προσωνύμιό του επειδή αποτελούσε δημοφιλές φόντο για προτάσεις γάμου, αναμνηστικές φωτογραφίες και καρτ ποστάλ. Παράλληλα, συγκαταλεγόταν στα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα του Σαλέντο, μιας από τις πλέον επισκέψιμες τουριστικές περιοχές της Ιταλίας.

«Πρόκειται για ένα καταστροφικό πλήγμα», δήλωσε ο δήμαρχος του Melendugno, Μαουρίτσιο Τσιτερνίνο. «Εξαφανίστηκε ένα από τα πιο διάσημα τουριστικά σημεία της ακτογραμμής μας και ολόκληρης της Ιταλίας».

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι ισχυροί άνεμοι, η θαλασσοταραχή και οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών αποδυνάμωσαν σταδιακά τη βραχώδη δομή, οδηγώντας στην κατάρρευση το Σάββατο. Η ζημιά θεωρείται η σημαντικότερη που έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα η παράκτια διάβρωση στο τοπίο του Σαλέντο. «Η φύση έχει ανατραπεί: ό,τι υπήρχε πριν από 30 χρόνια δεν υπάρχει πια. Πρέπει να βρούμε τους πόρους για μια συνολική παρέμβαση», πρόσθεσε ο δήμαρχος.





«Είναι σαν κηδεία» σχολίασε από την πλευρά του ο αρμόδιος για τον τουρισμό αντιδήμαρχος του Melendugno , Φραντσέσκο Στέλλα.

Σύμφωνα με τον Guardian οι μεσογειακοί κυκλώνες, γνωστοί ως «medicanes», μεταξύ των οποίων και ο κυκλώνας Χάρι που έπληξε την περιοχή τον Ιανουάριο, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε λιμάνια, κατοικίες και οδικό δίκτυο, μεταβάλλοντας τη μορφολογία των ακτών. Τα φαινόμενα αυτά, εμφανίζονται ολοένα και συχνότερα στη Μεσόγειο, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας, που συνδέεται με την κλιματική κρίση, ενισχύει την έντασή τους.



Πηγή: Πρώτο Θέμα