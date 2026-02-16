Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επέστρεψε σήμερα στην κωμόπολη Νισέμι της ανατολικής Σικελίας, όπου πάνω από δυο χιλιάδες κάτοικοι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, λόγω κατολισθήσεων. Πρόκειται για φαινόμενο το οποίο εντάθηκε πριν τρεις εβδομάδες, εξαιτίας του κυκλώνα «Χάρι» και το συνολικό μέτωπο της κατολίσθησης, πλέον, ξεπερνά τα πέντε χιλιόμετρα.

H Ιταλίδα πρωθυπουργός συναντήθηκε με επιτροπή πολιτών οι οποίοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση της Ρώμης πρόκειται να διαθέσει, άμεσα, εκατόν πενήντα εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για την κατεδάφιση των κτηρίων που δεν μπορούν, πλέον, να κατοικηθούν, για την οικοδόμηση νέων σπιτιών και για την προστασία της όλης περιοχής, με παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στον κατά το δυνατόν περιορισμό του φαινομένου της κατολίσθησης.

Τα συγκεκριμένα μέτρα θα εγκριθούν την Τετάρτη, υπό την μορφή νομοθετικού διατάγματος. Παράλληλα, ο επικεφαλής της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας, Φάμπιο Τσιτσιλιάνο, πρόκειται να αναλάβει και καθήκοντα ειδικού κυβερνητικού επιτρόπου, αρμόδιου για την υλοποίηση των διαφόρων παρεμβάσεων στο Νισέμι.

Στα μέτρα στήριξης, τέλος, θα περιέχεται και οικονομική βοήθεια για τους αγρότες που δεν μπορούν να μεταβούν στα χωράφια τους, όπως και για όλους τους πολίτες οι οποίοι την περίοδο αυτή δεν εργάζονται, εξαιτίας της «κόκκινης ζώνης» που δημιουργήθηκε, με στόχο να προστατευθεί η ακεραιότητα των κατοίκων.



Βίντεο από τις καταστροφές:







Διαβάστε επίσης: ΒΙNTEO: Κατέρρευσε η περίφημη «αψίδα των ερωτευμένων» στην Ιταλία





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ