Η πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, το Νουούκ, γνώρισε τον πιο θερμό Ιανουάριο που έχει καταγράψει ποτέ, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κρατούσε εδώ και 109 χρόνια, με τις θερμοκρασίες να καταγράφουν μεγάλη αύξηση σε όλη τη δυτική ακτή του αρκτικού νησιού, δήλωσε σήμερα το Δανικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο (DMI).

Την ώρα που η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική βίωναν κύμα ψύχους τον Ιανουάριο, το Νουούκ κατέγραψε μέση μηνιαία θερμοκρασία 0,1 βαθμό Κελσίου, δηλαδή 7,8°C πάνω από το μέσο όρο για τον μήνα Ιανουάριο στη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών.

Αυτό είναι 1,4 βαθμός υψηλότερα από το προηγούμενο ρεκόρ του Νουούκ, που χρονολογείτο από το 1917. Στη διάρκεια της θερμότερης ημέρας στο Νουούκ τον Ιανουάριο ο υδράργυρος έφθασε τους 11,3 °C.

Από το νότιο άκρο της Γροιλανδίας έως τη δυτική της ακτή, μια απόσταση μεγαλύτερη των 2.000 χιλιομέτρων, η θερμοκρασία τον Ιανουάριο ξεπέρασε τα μηνιαία ρεκόρ, δήλωσε το DMI.

Στο Ιλούλισατ, στον κόλπο του Ντίσκο, η μέση θερμοκρασία τον Ιανουάριο ήταν μείον 1,6°C, δηλαδή 1,3 βαθμό πάνω από το προηγούμενο ρεκόρ του 1929 και 11 βαθμούς πάνω από τη φυσιολογική θερμοκρασία για τον Ιανουάριο, σύμφωνα με το ινστιτούτο DMI.

Κάποιες φορές πνέει θερμότερος αέρας στη Γροιλανδία, φέρνοντας πιο ήπιες θερμοκρασίες για μία ή δύο ημέρες, αλλά ένα τέτοιο παρατεταμένο ρεκόρ ζέστης σε μια τόσο μεγάλη περιοχή είναι «μια σαφής ένδειξη ότι κάτι αλλάζει», δήλωσε ο Μάρτιν Όλεσεν, ερευνητής κλίματος στο DMI.

«Γνωρίζουμε και μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα ότι η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη είναι σε εξέλιξη, κάτι που, όπως έχει προβλεφθεί, οδηγεί σε περισσότερα ρεκόρ στο θερμό άκρο στην κλίμακα των θερμοκρασιών και προοδευτικά σε λιγότερα ρεκόρ στο ψυχρό άκρο», δήλωσε.

Η περιοχή της Αρκτικής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας, καθώς θερμαίνεται τέσσερις φορές πιο γρήγορα από ό,τι ο υπόλοιπος πλανήτης από το 1979, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022 στο επιστημονικό περιοδικό



Διαβάστε επίσης: Μαδαγασκάρη: Τουλάχιστον 59 νεκροί από τον κυκλώνα Γκεζάνι





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ