Πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί κατά τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας του περιφερειακού σιδηροδρόμου στο Γκόπενσταϊν της Ελβετίας, στις νότιες Άλπεις, ο οποίος ενδέχεται να οφείλεται σε χιονοστιβάδα, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Τη στιγμή του περιστατικού, στο τραίνο επέβαιναν 29 άτομα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, πέντε άνθρωποι τραυματίσθηκαν. Ένας εξ αυτών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Σιόν. Οι τέσσερις άλλοι δεν χρειάσθηκαν νοσηλεία και τους περιποιήθηκαν επιτόπου διασώστες. Έχει απομακρυνθεί το σύνολο των επιβατών», ανακοίνωσε η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ