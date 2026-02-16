Αμαξοστοιχία του περιφερειακού σιδηροδρόμου εκτροχιάσθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στο Γκόπενσταϊν της Ελβετίας, στις νότιες Άλπεις, και υπάρχουν «πιθανόν» τραυματίες, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Στις 07:00 (08:00 ώρα Κύπρου), στο Γκόπενσταϊν, εκτροχιασμός τρένου, πιθανόν με τραυματίες, επιχειρήσεις σε εξέλιξη, θα ακολουθήσουν περισσότερες πληροφορίες», ανακοίνωσε μέσω του X η αστυνομία του καντονιού του Βαλέ.

Η περιφέρεια βρίσκεται σε επιφυλακή λόγω μεγάλων χιονοστοιβάδων.

«Πρόκειται για αμαξοστοιχία του περιφερειακού σιδηροδρόμου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο μία εκπρόσωπος της σιδηροδρομικής εταιρείας BLS (Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn). «Βρίσκεται στο σκεπαστό πέρασμα του Στοκγκράμπεν ανάμεσα στο Γκόπενσταϊν και το Ότεν, μετά τη σήραγγα του Λότσμπεργκ».





Ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο, η αστυνομία δήλωσε ότι δεν έχει προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος ούτε για τον αρθμό των τραυματιών. Διευκρίνισε ωστόσο ότι περίπου 30 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το συρμό.

Στον ιστότοπό τους, οι ελβετικοί Ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι (CFF) αναφέρουν πως η σιδηροδρομική κυκλοφορία «έχει διακοπεί ανάμεσα στο Γκόπενσταϊν και το Μπριγκ» εξαιτίας χιονοστιβάδας.

Το Γκόπενσταϊν βρίσκεται σε ύψος 1.216 μέτρων, στην έξοδο της σιδηροδρομικής σήραγγας του Λότσμπεργκ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ