Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με δημόσια παρέμβασή του μέσω των κοινωνικών δικτύων, κάλεσε σε πλήρη και συνολική επιβολή κυρώσεων κατά της Ρωσίας, διευρύνοντας το πεδίο πέραν του πετρελαϊκού τομέα και αγγίζοντας ευθέως την πυρηνική ενέργεια.

Ο Ουκρανός ηγέτης ευχαρίστησε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε ρωσικούς ενεργειακούς κολοσσούς όπως η Lukoil και η Rosneft, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον μπορεί να προχωρήσει ακόμη πιο πέρα, επιβάλλοντας περιορισμούς και στον πυρηνικό τομέα της Ρωσίας. Όπως υπογράμμισε, μια τέτοια κίνηση θα έστελνε «ισχυρό μήνυμα» προς την Ευρώπη.

Ο Ζελένσκι αναγνώρισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν λάβει σημαντικά μέτρα, ωστόσο επισήμανε ότι δεν έχουν ακόμη προχωρήσει σε κυρώσεις κατά της ρωσικής κρατικής πυρηνικής εταιρείας Rosatom, ούτε κατά προσώπων που συνδέονται με αυτήν. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε Ρώσους αξιωματούχους και συγγενικά τους πρόσωπα που, όπως είπε, διαβιούν και επενδύουν σε ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επωφελούμενοι από τα έσοδα της ρωσικής ενεργειακής βιομηχανίας.

Η ανάρτησή του κατέληξε σε ιδιαίτερα σκληρή και φορτισμένη γλώσσα, με τον Ουκρανό Πρόεδρο να καλεί όσους – κατά τον ίδιο – δεν σέβονται τη δημοκρατία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ουκρανία, να επιστρέψουν στη Ρωσία (f*ck away to russia. Go away).



