Το Ιράν είναι έτοιμο να κάνει συμβιβασμούς σχετικά με το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ, δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί σε συνέντευξή του στο BBC που δημοσιεύεται σήμερα.

Ο υφυπουργός παραχώρησε τη συνέντευξη μετά την επανέναρξη των συνομιλιών για τα πυρηνικά μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στο Ομάν στις 6 Φεβρουαρίου.

Η Ελβετία ανακοίνωσε νέο γύρο συνομιλιών στη Γενεύη την επόμενη εβδομάδα, χωρίς να διευκρινίσει την ημέρα.

Σύμφωνα με το BBC, ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί, ο οποίος ήταν μέλος της ιρανικής αντιπροσωπείας στο Ομάν, επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη.

Το Ιράν δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τη συνάντηση.

Οι δυτικές χώρες και το Ισραήλ, ορκισμένος εχθρός της Ισλαμικής Δημοκρατίας και σύμφωνα με τους ειδικούς η μόνη πυρηνική δύναμη στη Μέση Ανατολή, υποψιάζονται ότι το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη αρνείται ότι τρέφει τέτοιες φιλοδοξίες, αλλά επιμένει στο δικαίωμά της σε ένα μη στρατιωτικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Ιράν είναι έτοιμο να συμβιβαστεί σε μια συμφωνία εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρουν τις κυρώσεις που παραλύουν την ιρανική οικονομία, τόνισε ο Ταχτ-Ραβανσί, υπενθυμίζοντας, σύμφωνα με το BBC, την προσφορά της Τεχεράνης να αραιώσει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού της για να μειώσει το επίπεδο εμπλουτισμού της.

Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες «είναι ειλικρινείς, είμαι βέβαιος ότι θα βρεθούμε στο δρόμο για μια συμφωνία», δήλωσε.

Ερωτηθείς επίσης, σύμφωνα με το BBC, για την πιθανότητα η Τεχεράνη να συμφωνήσει να αποστείλει το απόθεμά της άνω των 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού εκτός χώρας, ο υφυπουργός δεν απέκλεισε έναν συμβιβασμό, δηλώνοντας ότι «είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων». Αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, έχουν προσφερθεί να αναλάβουν αυτό το απόθεμα από την Τεχεράνη, μια προσφορά που το Ιράν έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί.

Μεγάλη αβεβαιότητα περιβάλλει την τύχη των άνω των 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού που κατέχει το Ιράν, το οποίο είδαν τελευταία φορά επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στις 10 Ιουνίου, πριν από τις ισραηλοαμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απαιτήσει από την Τεχεράνη να εγκαταλείψει πλήρως τον εμπλουτισμό.

Ωστόσο, «το ζήτημα του μηδενικού εμπλουτισμού δεν είναι πλέον επίκαιρο και για το Ιράν δεν βρίσκεται πλέον στην ημερήσια διάταξη», δήλωσε ο Ματζίντ Ταχτ-Ραβανσί. Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο αξιωματούχο του υπουργείου Εξωτερικών, ανέφερε επίσης σήμερα ότι οι συνομιλίες καλύπτουν και πιθανές αμερικανικές επενδύσεις στον ενεργειακό τομέα του Ιράν.

