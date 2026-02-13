Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βιαστεί προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρωσία, ενόψει του νέου γύρου διαπραγματεύσεων την επόμενη εβδομάδα.

Υποστηρίζοντας πως «η Ρωσία θέλει να καταλήξει σε συμφωνία», ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι «ο Ζελένσκι πρέπει να κινηθεί γρήγορα». Διαφορετικά, όπως εκτίμησε ο Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας «θα χάσει μια μεγάλη ευκαιρία».

Διαβάστε επίσης: Bloomberg: Η Eυρώπη εξετάζει την ανάπτυξη πυρηνικού οπλοστασίου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ