Η Τουρκία απορρίπτει κατηγορηματικά τους «αβάσιμους ισχυρισμούς» που περιλαμβάνονται σε ορισμένα ψηφίσματα τα οποία υιοθέτησε στις 12 Φεβρουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι το ψήφισμα για την «Κατάσταση στη Βορειοανατολική Συρία» αγνοεί τον ρόλο της Τουρκίας στην ανάκαμψη και σταθεροποίηση της Συρίας. Το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια για την κατανόηση «των πραγματικοτήτων επί του εδάφους και των προσδοκιών της Συρίας και του συριακού λαού», αντί, όπως σημειώνει, να υιοθετεί «εσφαλμένα και κακοπροαίρετα ψηφίσματα».

Αναφορικά με το ψήφισμα υπό τον τίτλο «Στοχευμένες απελάσεις ξένων δημοσιογράφων και ξένων Χριστιανών στην Τουρκία», το Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι οι σχετικοί ισχυρισμοί περί ελευθερίας της έκφρασης και της θρησκείας «αντιβαίνουν στα πραγματικά δεδομένα». Παράλληλα, τονίζεται ότι κανένας ξένος θεσμός, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν μπορεί να παρεμβαίνει σε δικαστικές διαδικασίες που διεξάγονται στη χώρα.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ακόμη ότι τα εν λόγω ψηφίσματα δεν συνάδουν με το πνεύμα των προσπαθειών για την ενίσχυση των σχέσεων Τουρκίας–ΕΕ και καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβεί σε εποικοδομητικά βήματα για την προώθηση των διμερών σχέσεων, αποφεύγοντας, όπως αναφέρει, ενέργειες που στρέφονται κατά της Τουρκίας ή παρεμβαίνουν στα εσωτερικά της ζητήματα.

Πηγή: ΚΥΠΕ