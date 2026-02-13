Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, με επικεφαλής τον Φουάτ Οκτάι, πραγματοποίησε εξαήμερη επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, όπου είχε συναντήσεις με τους προέδρους των Επιτροπών Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής και της Γερουσίας.

Σύμφωνα με τον Οκτάι, διαπιστώθηκε «πιο θετική προσέγγιση» και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου αναφορικά με το ζήτημα των κινητήρων για το εγχώριο μαχητικό KAAN, θέμα που η τουρκική πλευρά θέτει ως προτεραιότητα.

«Ένα από τα θέματα στα οποία θέλαμε να επικεντρωθούμε ήταν αυτό των κινητήρων KAAN. Από όσο μπορέσαμε να διαπιστώσουμε, έχουμε πλέον μια πιο θετική προσέγγιση και από τις δύο πλευρές [σ.σ. ενν. τα δύο νομοθετικά σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου]. Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι θα παρακολουθήσουν στενά το θέμα», δήλωσε ο Οκτάι.

«Οι πρέσβεις μας είναι εδώ και τα υπουργεία μας παρακολουθούν στενά αυτό το ζήτημα σε κυβερνητικό επίπεδο. Ελπίζουμε ότι θα το επιλύσουμε σύντομα με μια πιο θετική προσέγγιση. Πιστεύουμε ότι θα επιλυθεί», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας έκανε λόγο για «ενθαρρυντική ατμόσφαιρα» σχετικά με τις κυρώσεις των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων βάσει του νόμου CAATSA και διατάξεων του NDAA, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί πλαίσιο για σταδιακή υπέρβασή τους.

«Επιπλέον, υπάρχουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με τον CAATSA και αυτό που ονομάζουμε διάσταση προϋπολογισμού του NDAA [«the NDAA budget dimension»]. Στην πραγματικότητα, διαπιστώνουμε ένα θετικό περιβάλλον σχετικά με το ενδεχόμενο να αφήσουμε πίσω και αυτές [τις κυρώσεις]», δήλωσε.

«[Από τις] επαφές μας σε κυβερνητικό επίπεδο και σε επίπεδο αρχηγών κρατών, καθώς και από τις επαφές μας σε επίπεδο Κογκρέσου γι’ αυτό το θέμα, όλοι μας ως μέλη της Επιτροπής εκτιμήσαμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια ατμόσφαιρα τέτοια ώστε να το αφήσουμε ίσως πίσω αυτό με έναν πιο ήπιο τρόπο», πρόσθεσε.

Ο ίδιος συνέδεσε τη βελτίωση της τουρκικής θέσης με την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και της οικονομίας της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία αναγνωρίζεται πλέον ως περιφερειακή δύναμη με λόγο σε ευρύτερα διεθνή ζητήματα. Τέλος, γνωστοποίησε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο επίσκεψης αμερικανικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας στην Τουρκία εντός του έτους, στο πλαίσιο ενίσχυσης των διμερών διαύλων επικοινωνίας.