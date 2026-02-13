Μια τεράστια καταβόθρα εμφανίστηκε στην περιοχή Μινχάνγκ της Σαγκάης, καταπίνοντας ένα μεγάλο τμήμα του δρόμου και προκαλώντας ζημιές σε κοντινές δομές.

Η υποχώρηση του εδάφους συνέβη μία ημέρα μετά την ανακάλυψη διαρροής νερού από εργάτες κατά τη διάρκεια ανασκαφής για γραμμή του μετρό το βράδυ της Τετάρτης (11 Φεβρουαρίου). Παρά τις προσπάθειες για την απόφραξη της διαρροής, το έδαφος υποχώρησε την Πέμπτη, σύμφωνα με τις αρχές.

Η κατάρρευση σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Qixin και Li’an, η οποία έκτοτε έχει κλείσει για την κυκλοφορία και τους πεζούς. Τα συνεργεία κατασκεύαζαν τον νέο σταθμό Qixin Road, ο οποίος θα συνδέει την περιοχή Minhang της Σαγκάης με την περιοχή Jiading στα βόρεια.

Ο σταθμός αποτελεί μέρος της γραμμής μετρό Jiamin μήκους 44 χιλιομέτρων, η κατασκευή της οποίας ξεκίνησε στα μέσα του 2021 και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2027. Τεράστιες καταβόθρες που εμφανίζονται σε πόλεις όπως η Σιγκαπούρη, η Κουάλα Λουμπούρ και η Σεούλ έχουν γίνει πρωτοσέλιδα παγκοσμίως, με τους ειδικούς να αναφέρουν ως πιθανές αιτίες τη διάβρωση του εδάφους και τις έντονες βροχοπτώσεις.





Miren el enorme agujero que se abrió en Shangai, China, tragando un tramo clave de la carretera. pic.twitter.com/89XZMV7ZT1 — Dani Lerer (@danilerer) February 12, 2026

Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή τραυματισμοί μέχρι στιγμής, δήλωσαν οι αρχές της Σαγκάης, αλλά κοντινά κτήρια γραφείων και συγκροτήματα κατοικιών έχουν εκκενωθεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού ιστότοπου Caixin Global. Ένα τοπικό νοσοκομείο που βρίσκεται κοντά στο σημείο ανέστειλε τις υπηρεσίες του την Πέμπτη, προσθέτοντας ότι οι λειτουργίες θα επαναληφθούν μόνο μετά από έγκριση των αρχών.

Μιλώντας στην κρατική εφημερίδα People’s Daily, οι εργάτες ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την άντληση του νερού και το γέμισμα της καταβόθρας με σκυρόδεμα.



Πηγή: ΕΡΤnews.gr