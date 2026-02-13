Νέα δεδομένα προκύπτουν για τον βασικό ύποπτο στην υπόθεση εξαφάνισης της 84χρονης Nancy Guthrie, μητέρας της παρουσιάστριας του «Today» Savannah Guthrie, έδωσε στη δημοσιότητα το FBI, ενώ παράλληλα διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό της.

Η Nancy Guthrie εξαφανίστηκε τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου από το σπίτι της στην Tucson της Arizona. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για απαγωγή, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι απομακρύνθηκε παρά τη θέλησή της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του FBI Phoenix, ο ύποπτος περιγράφεται ως άνδρας ύψους περίπου 1,75–1,78 μ., με μέτρια σωματική διάπλαση, ο οποίος εθεάθη σε βίντεο από κάμερα κουδουνιού να φορά μαύρο σακίδιο τύπου “Ozark Trail Hiker Pack” χωρητικότητας 25 λίτρων. Το σχετικό οπτικό υλικό είχε ήδη δοθεί στη δημοσιότητα τις προηγούμενες ημέρες.

Το FBI αύξησε την αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν είτε στον εντοπισμό της 84χρονης είτε στη σύλληψη και καταδίκη των υπευθύνων. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερες από 13.000 πληροφορίες από πολίτες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένας άνδρας συνελήφθη για ανάκριση στο πλαίσιο της έρευνας, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος χωρίς να του απαγγελθούν κατηγορίες. Ο ίδιος δήλωσε πως είναι αθώος και ότι δεν γνωρίζει τη Savannah Guthrie.

Οι αρχές υπογραμμίζουν ότι η Nancy Guthrie αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, δυσκολεύεται στη βάδιση, φέρει βηματοδότη και χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή για καρδιολογικό πρόβλημα.

Η οικογένεια είχε δηλώσει πρόθυμη να καταβάλει λύτρα, μετά από σημείωμα που φέρεται να ζητούσε 6 εκατ. δολάρια. Ωστόσο, σύμφωνα με το FBI, δεν υπάρχουν ενδείξεις για συνεχιζόμενη επικοινωνία με πιθανούς απαγωγείς.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση στις ΗΠΑ, με τη Savannah Guthrie να δηλώνει δημόσια πως η οικογένεια «δεν θα σταματήσει ποτέ να την αναζητά».



