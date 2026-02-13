Για την κατάσταση στην Υεμένη ενημέρωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΓΓ ΟΗΕ στη χώρα Χανς Γκρούντμπεργκ, τονίζοντας ότι, παρότι υπάρχουν «πρώιμα θετικά σημάδια στις περιοχές υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης», όλα είναι ρευστά, καθώς «οι βελτιώσεις στην παροχή υπηρεσιών μπορούν να ανατραπούν εάν επιδεινωθεί η ασφάλεια, εάν οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις παγώσουν ή εάν οι θεσμοί παρασυρθούν σε αντικρουόμενες κατευθύνσεις».

Υπογράμμισε ότι η σταθεροποίηση «δεν θα είναι διαρκής εάν η ευρύτερη σύγκρουση στην Υεμένη δεν αντιμετωπιστεί συνολικά» και επανέλαβε την ανάγκη για «μια χωρίς αποκλεισμούς πολιτική διαδικασία υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών». Όσον αφορά το προσωπικό του ΟΗΕ και ΜΚΟ που κρατείται από τους Χούθι, ζήτησε την «άνευ όρων και άμεση απελευθέρωση» του προειδοποιώντας ότι «κανένας παράγοντας στη χώρα δεν έχει το δικαίωμα να σύρει μονομερώς τη χώρα σε μια περιφερειακή σύγκρουση».

Η Ελλάδα καταδίκασε έντονα «την είσοδο των de facto αρχών των Χούθι σε τουλάχιστον έξι γραφεία των Ηνωμένων Εθνών στη Σανάα και την παράνομη απομάκρυνση περιουσιακών στοιχείων του ΟΗΕ», χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές «σοβαρή παραβίαση του απαραβίαστου των εγκαταστάσεων, των περιουσιακών στοιχείων και των επιχειρήσεων του ΟΗΕ».

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβυς Αγ. Μπαλτά έκανε επίσης έκκληση για την «άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλου του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών που κρατείται παράνομα, μελών ΜΚΟ, εργαζομένων στην ανθρωπιστική βοήθεια και προσωπικού διπλωματικών αποστολών».

Αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της ανθρωπιστικής κατάστασης, η κ. Μπαλτά σημείωσε ότι «εκτιμάται ότι 23 εκατομμύρια άνθρωποι - πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού - χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια», με «περισσότερα από 18 εκατομμύρια να αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια», υπογραμμίζοντας ότι οι περιορισμοί από τους Χούθι «υπονομεύουν σημαντικά την πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας, τον συντονισμό και την παροχή σωτήριας βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται».

Στο πολιτικό σκέλος, η κ. Μπαλτά επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας για «μια χωρίς αποκλεισμούς πολιτική διαδικασία υπό την ηγεσία και την ιδιοκτησία της Υεμένης» τονίζοντας παράλληλα ότι οι απειλές των Χούθι συνιστούν «σοβαρό και αποσταθεροποιητικό κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη θαλάσσια ασφάλεια στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, με σημαντικές και συνεχιζόμενες επιπτώσεις για τη διεθνή ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο».

"Επαναλαμβάνουμε την αταλάντευτη δέσμευσή μας για την ενότητα, την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Υεμένης" σημείωσε.

Η κ. Μπαλτά πρόσθεσε ότι "η εμπιστοσύνη δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί" και ότι η Ελλάδα παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην υποστήριξη των περιφερειακών και διεθνών προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση, "μεταξύ άλλων μέσω της ναυτικής επιχείρησης ASPIDES της ΕΕ, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας".

