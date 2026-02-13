Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες υποσχέθηκε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News και μεταδόθηκε χθες Πέμπτη, ότι θα διεξαχθούν ελεύθερες εκλογές στη χώρα, που παραμένει υπό πίεση των ΗΠΑ, έναν μήνα και πλέον μετά τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την αιχμαλώτιση του Νικολάς Μαδούρο.

Ερωτηθείσα αν υπόσχεται πως θα διεξαχθούν «ελεύθερες και δίκαιες» εκλογές, η πρώην αντιπρόεδρος που διαδέχθηκε τον Νικολάς Μαδούρο, αφού τον πήραν αιχμάλωτο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις την 3η Ιανουαρίου, απάντησε «ναι, απολύτως», όπως ακούγεται να λέει στα ισπανικά και στην παράλληλη διερμηνεία του τηλεοπτικού δικτύου στα αγγλικά.

«Η διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών στη Βενεζουέλα σημαίνει πως «θα είμαστε ελεύθερη χώρα, όπου θα υπερισχύει η δικαιοσύνη», αλλά επίσης «χωρίς κυρώσεις, χώρα που θα βρίσκεται υπό διεθνείς εκφοβισμούς, στο στόχαστρο κατασυκοφάντησης από τον διεθνή Τύπο», πρόσθεσε.

Η αντιπολίτευση απείχε από τις βουλευτικές εκλογές του 2005.

Το 2024, κάπου 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν και 28 σκοτώθηκαν στην καταστολή και στις ταραχές μετά την αμφισβητούμενη από την αντιπολίτευση επανεκλογή του προέδρου Μαδούρο.

Η αντιπολίτευση, που επιμένει να λέει ότι αυτή κέρδισε τις εκλογές του 2024, κατηγόρησε την κυβέρνηση για απάτη, και έδωσε στη δημοσιότητα κάποια πρακτικά καταμέτρησης από εκλογικά τμήματα που υποδείκνυαν ότι ο δικός της υποψήφιος, ο Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, ήταν ο νικητής.

Το εθνικό εκλογικό συμβούλιο (CNE), που η αντιπολίτευση ερίζει ότι εκτέλεσε διαταγές της κυβέρνησης δεν έδωσε στη δημοσιότητα τα πλήρη πρακτικά καταμέτρησης, επιχειρηματολογώντας πως υπέστησαν επίθεση τα συστήματα πληροφορικής του.

Χθες Πέμπτη, το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας άρχισε να συζητά νομοσχέδιο περί γενικής αμνηστίας, που αναμένεται να οδηγήσει σε περαιτέρω, μαζικές αποφυλακίσεις κρατουμένων που η αντιπολίτευση και ΜΚΟ χαρακτηρίζουν πολιτικούς. Ωστόσο η ψηφοφορία αναβλήθηκε.

Παράλληλα, χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στην πρώτη μεγάλη διαδήλωση της αντιπολίτευσης μετά την πτώση του Νικολάς Μαδούρο.

Η πρώην αντιπρόεδρος Ροδρίγκες, που ανέλαβε αρχηγός του κράτους μετά την αιχμαλώτιση του προκατόχου της στην στρατιωτική αμερικανική επιχείρηση στην αρχή της χρονιάς, παραμένει υπό πίεση της Ουάσιγκτον. Χθες επισκέφθηκε πετρελαιοπηγές στη χώρα μαζί με τον αμερικανό υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, στο πλαίσιο επίσκεψής του στη χώρα της Λατινικής Αμερικής με τα μεγαλύτερα επιβεβαιωμένα αποθέματα αργού παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP