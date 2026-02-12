Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, που συνεδρίασαν σήμερα στις Βρυξέλλες, έχουν ήδη δεσμευτεί να παράσχουν στρατιωτική βοήθεια ύψους 35 δισεκ. δολαρίων φέτος στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Τζον Χίλι.

Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι νέες διμερείς δεσμεύσεις, αλλά και οι παλαιότερες υποσχέσεις που έδωσαν οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, όπως τα 11,5 δισεκ. ευρώ που είχε ανακοινώσει η Γερμανία, εξήγησε ένας διπλωμάτης του ΝΑΤΟ.

«Θα αυξήσουμε τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Θα εντείνουμε την πίεση στη Ρωσία», είπε ο Χίλι μετά τη συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής μεταξύ της Ουκρανίας και των συμμάχων της στις Βρυξέλλες.

Το 2025 η ομάδα αυτή συγκέντρωσε περίπου 45 δισεκ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια για την Ουκρανία και «το 2026 πρέπει να τα πάμε καλύτερα, να κάνουμε περισσότερα», τόνισε ο Βρετανός υπουργός.

Ο Γερμανός ομόλογός του Μπόρις Πιστόριους ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι το Βερολίνο θα παραδώσει πέντε νέα προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα μεγάλου βεληνεκούς, τύπου PAC-3, για την αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας. Κάλεσε τις άλλες χώρες να στείλουν τουλάχιστον τριάντα τέτοια συστήματα.

«Ξέρουμε όλοι ότι το θέμα είναι να σώσουμε ζωές», είπε στους δημοσιογράφους ο Πιστόριους, έχοντας στο πλευρό του τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ.

Οι μαζικές ρωσικές επιθέσεις με στόχο το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας προκάλεσαν διακοπή στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση σε μεγάλες ζώνες της χώρας, εν μέσω του χειμώνα. «Πρόκειται απλώς για τρομοκράτηση του άμαχου πληθυσμού», είπε ο Πιστόριους, λέγοντας ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί τον χειμώνα «σαν όπλο σε βάρος αθώων γυναικών, παιδιών και ανδρών».

«Οι Ρώσοι δεν μπορούν να μας νικήσουν επί του πεδίου, για αυτό διεξάγουν πόλεμο εναντίον των κρίσιμων υποδομών μας», σχολίασε ο Φεντόροφ.

Η Γερμανία και η Βρετανία συμπροεδρεύουν στην Ομάδα Επαφής, επικεφαλής της οποίας ήταν προηγουμένως οι ΗΠΑ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ